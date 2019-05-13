NASI COMUNICANTI - SALVINI E I BANCHI DI FUMO: “NON VORREI CHE CI FOSSERO COLLEGHI PARLAMENTARI CHE FREQUENTANO QUESTI CANNABIS SHOP”. TRAVAGLIO GLI MANDA UN PIZZINO: “TRANQUILLO, MATTEO, QUELLI TIRANO DIRETTAMENTE DI COCA...”

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Estratto dell’articolo di Marco Travaglio dal “Fatto quotidiano”

 

La canna del gas. "Non vorrei che ci fossero colleghi parlamentari che frequentano questi cannabis shop" (Salvini, 8.5). Tranquillo, Matteo, quelli tirano direttamente di coca.

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DAGO-RICORDO DI GIANNI DE MICHELIS: UNA VITA SPERICOLATA DA AVANZO DI BALERA A STATISTA. NON C'È DA STUPIRSI SE AL MOMENTO DEL SUO SILENTE ADDIO IL TEMPO ONESTO ROVESCIASSE LA CLESSIDRA DELLA STORIA. AGLI ALBORI DI MANI PULITE, CRONISTI&CORTIGIANI CHE AVREBBERO BARATTATO LA REPUTAZIONE, LA CARRIERA E LA MOGLIE PUR DI PARTECIPARE ALLE FESTE IN MASCHERA O ALLE RIUNIONI DELL’ASPEN INSTITUTE DA LUI ORGANIZZATE, L’ICONA POP DELLA POLITICA ANNI '80 VIENE PRIMA SFREGIATA E POI RIMOSSA DAL TEMPIO DELLA GLORIA DEI MEDIA DEL POTERE