Estratto dell’articolo di Marco Travaglio dal “Fatto quotidiano”
La canna del gas. "Non vorrei che ci fossero colleghi parlamentari che frequentano questi cannabis shop" (Salvini, 8.5). Tranquillo, Matteo, quelli tirano direttamente di coca.
NASI COMUNICANTI - SALVINI E I BANCHI DI FUMO: “NON VORREI CHE CI FOSSERO COLLEGHI PARLAMENTARI CHE FREQUENTANO QUESTI CANNABIS SHOP”. TRAVAGLIO GLI MANDA UN PIZZINO: “TRANQUILLO, MATTEO, QUELLI TIRANO DIRETTAMENTE DI COCA...”-
Estratto dell’articolo di Marco Travaglio dal “Fatto quotidiano”
La canna del gas. "Non vorrei che ci fossero colleghi parlamentari che frequentano questi cannabis shop" (Salvini, 8.5). Tranquillo, Matteo, quelli tirano direttamente di coca.
NON TUTTO IL PRESUNTO STUPRO VIENE PER NUOCERE - LA SVEZIA RIAPRE IL CASO CONTRO ASSANGE: LE BIZZARRE ACCUSE DI VIOLENZA CONTRO IL FONDATORE DI WIKILEAKS (FECERO SESSO CONSENZIENTE MA LUI NON USÒ IL PRESERVATIVO, E LEI SE NE PENTÌ QUALCHE SETTIMANA DOPO) POTREBBERO EVITARGLI L'ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI, DOVE LO ASPETTA UN'INCRIMINAZIONE BEN PIÙ SERIA. LONDRA DOVRÀ DECIDERE CHI HA ''DIRITTO'' AD AVERE L'AUSTRALIANO PER PRIMO
LA POLITICA È ANIMALE - IL NUOVO TERRENO DI SCONTRO PER LE EUROPEE E' QUELLO IN CUI SI FRONTEGGIANO CACCIATORI E ANIMALISTI - IN ITALIA CI SONO 740 MILA LICENZE DI FUCILE PER USO CACCIA E 585 MILA POSSESSORI DI LICENZE PER IL TIRO SPORTIVO - COME LA NRA AMERICANA, IL MENSILE “ARMI E TIRO” HA UFFICIALIZZATO I NOMI DEI POLITICI PIÙ SENSIBILI ALLE ESIGENZE DEI LETTORI E QUINDI DA VOTARE E I NOMI DEI DETRATTORI DA BOICOTTARE NELLE URNE…
NON AVETE ANCORA CAPITO CHE I BRITANNICI VOGLIONO USCIRE DALL'UE? – IL “BREXIT PARTY” DI NIGER FARAGE IN TESTA NEI SONDAGGI PER LE EUROPEE CON IL 34%, MEGLIO DELL’UKIP NEL 2014 E PIÙ DI LABURISTI E CONSERVATORI INSIEME – SAREBBE UNA BATOSTA PER THERESA MAY E I TORY (CHE SCENDEREBBERO AL QUARTO POSTO) E PURE PER CHI SOSTIENE UN SECONDO REFERENDUM PER L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’EUROPA
DAGO-RICORDO DI GIANNI DE MICHELIS: UNA VITA SPERICOLATA DA AVANZO DI BALERA A STATISTA. NON C'È DA STUPIRSI SE AL MOMENTO DEL SUO SILENTE ADDIO IL TEMPO ONESTO ROVESCIASSE LA CLESSIDRA DELLA STORIA. AGLI ALBORI DI MANI PULITE, CRONISTI&CORTIGIANI CHE AVREBBERO BARATTATO LA REPUTAZIONE, LA CARRIERA E LA MOGLIE PUR DI PARTECIPARE ALLE FESTE IN MASCHERA O ALLE RIUNIONI DELL’ASPEN INSTITUTE DA LUI ORGANIZZATE, L’ICONA POP DELLA POLITICA ANNI '80 VIENE PRIMA SFREGIATA E POI RIMOSSA DAL TEMPIO DELLA GLORIA DEI MEDIA DEL POTERE
IL METOO TI FA RICCO - DOPO LO SCANDALO, IL CONSIGLIERE DI STATO BELLOMO (DESTITUITO) SI COMPRA LA SUA SCUOLA GIURIDICA CON IL MAXI-SCONTO. ERA SUA PURE PRIMA, DI FATTO, MA NON POTEVA ESSERLO LEGALMENTE: LE TOGHE POSSONO ESSERE SOLO I ''DIRETTORI SCIENTIFICI'' ANCHE SE SPESSO FANNO MOLTO DI PIÙ