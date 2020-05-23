Pare che Virginia Raggi abbia finalmente deciso per l'Auditorium di Roma. Alla presidenza una donna, amministratore delegato il direttore di un museo bolognese. Presto i nomi.— Il Portaborse (@ilPortaborse_) May 23, 2020
TWEET-FLASH! – ‘IL PORTABORSE’: “PARE CHE VIRGINIA RAGGI ABBIA FINALMENTE DECISO PER L'AUDITORIUM DI ROMA. ALLA PRESIDENZA UNA DONNA, AMMINISTRATORE DELEGATO IL DIRETTORE DI UN MUSEO BOLOGNESE. PRESTO I NOMI….”-
Pare che Virginia Raggi abbia finalmente deciso per l'Auditorium di Roma. Alla presidenza una donna, amministratore delegato il direttore di un museo bolognese. Presto i nomi.— Il Portaborse (@ilPortaborse_) May 23, 2020
VOTO A PERDERE – IN FRANCIA IL 28 GIUGNO SI TORNA A VOTARE IN QUASI 5MILA COMUNI PER L’ELEZIONE DEI SINDACI – MASCHERINE OBBLIGATORIE, GEL DISINFETTANTI E, PER MACRON, DITA INCROCIATE: SIA PER L’ESITO DEL VOTO CHE PER IL RISCHIO DI UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI – LA DATA È REVERSIBILE IN BASE AI DATI EPIDEMIOLOGICI
“QUELLO DI ASPI È UN RICATTO” – IL VICEMINISTRO GRILLINO ALLE INFRASTRUTTURE CANCELLERI ATTACCA I BENETTON DOPO LO STOP AL PIANO DI INVESTIMENTI: “STIAMO SOLO PERDENDO TEMPO, REVOCHIAMOGLI LE CONCESSIONI, NON È GENTE SERIA” – L’ATTACCO ALLA DE MICHELI: “HA QUESTO DOSSIER DOVE HA FATTO UNA SORTA DI TRATTATIVA, MA QUESTO DOSSIER NON LO CONOSCE NESSUNO…”
ARCURI NON SI COMANDA – MARIO GIORDANO E I SOLDI PER LE IMPRESE FINITI IN 1,04 SECONDI: “CHE NE DICE ARCURI DI TOGLIERSI DAI PIEDI IN UN SECONDO E MEZZO? DOVEVA RIFORNIRE IL PAESE E HA RIFORNITO SOLTANTO IL SUO CURRICULUM. DOVEVA ESSERE VELOCE NEL PROCURARCI RESPIRATORI, TAMPONI, MASCHERINE, GUANTI E INVECE È STATO VELOCE SOLTANTO NEL PROCURARSI UNA POLTRONA”
“BERLUSCONI È STATO IL VELENO DELLA SINISTRA E L’ANTIBERLUSCONISMO È STATO L’ANTIODOTO DEL CAZZO” – CACCIARI AL MASSIMO: “NON DOVEVA ESSERE COMBATTUTO NÉ CON QUELLO, NÉ CON I COMPROMESSI SOTTOBANCO” – “A CONGELARE IN ITALIA IL RIFORMISMO È STATO L’INCARNAMENTO DEI PARTITI DELLA PRIMA REPUBBLICA E SONO STATI GLI ERRORI CLAMOROSI DELL’UNICO LEADER CHE POTEVA AVERE UN FUTURO, BETTINO CRAXI”