Parlamentare di Forza Italia chiama parlamentare M5s: "Oh, non vi fate strane idee su Casellati, perché noi non la votiamo"— Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) January 26, 2022
TWEET-FLASH! – PIETRO SALVATORI: “PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA CHIAMA PARLAMENTARE M5S: ‘OH, NON VI FATE STRANE IDEE SU CASELLATI, PERCHÉ NOI NON LA VOTIAMO'"-
Parlamentare di Forza Italia chiama parlamentare M5s: "Oh, non vi fate strane idee su Casellati, perché noi non la votiamo"— Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) January 26, 2022
IL CENTRODESTRA NEI CASINI – TRA I NOMI SUL TAVOLO DEL VERTICE DI STASERA CI SARÀ QUELLO DI “PIERFURBY”. COSÌ, DOPO POCO PIÙ DI 24 ORE DALLA CONFERENZA STAMPA SULLA “ROSA”, I NOMI DI NORDIO-MORATTI-PERA SONO BELLI CHE BRUCIATI– CHISSÀ SE QUESTA VOLTA LA MELONI STARÀ PIÙ VICINA AGLI ALLEATI O MOSTRERÀ LA STESSA DISTANZA DI IERI, QUANDO STAVA BEN ATTENTA A FARSI VEDERE LONTANA DAL “CAPITONE”
FORSE È LA NOTTE BUONA – SALVINI ANNUNCIA AI GRANDI ELETTORI DELLA LEGA CHE STASERA INCONTRERÀ “GLI ALLEATI DI GOVERNO”. IL “CAPITONE” AVREBBE CITATO I PARTITI, PD, M5S E ITALIA VIVA, MA NON I NOMI DEI LEADER – LA QUESTIONE È SEMPRE LA STESSA: CHE NOME PORTERÀ AL TAVOLO? DI SICURO NON QUELLI DEL ROSETO DI CENTRODESTRA…
ALTA TENSIONE TRA STARACE E GOVERNO – DRAGHI AVEVA INVITATO LE AZIENDE PARTECIPATE DI NON INTERVENIRE ALL'INCONTRO-ZOOM CON PUTIN, IN QUANTO "INOPPORTUNO" VISTO LA STATO DI ALTA TENSIONE RUSSIA-UCRAINA - IL CEO DELL'ENI, CLAUDIO DESCALZI, HA ACCOLTO L'INVITO. VICEVERSA IL CEO DELL'ENEL, FRANCESCO STARACE HA FATTO SPALLUCCE: ''DECIDO IO" E POI "HO DATO LA MIA PAROLA E DEVO PENSARE AGLI INTERESSI DELLA MIA AZIENDA" - QUESTO ENNESIMO SCREZIO TRA STARACE E IL GOVERNO VA AD AGGIUNGERSI A QUELLO CON IL MINISTRO CINGOLANI SUL FUTURO ENERGETICO DEL PAESE...
SGARBI RACCONTA LA STREPITOSA TELEFONATA DI BERLUSCONI ALLA BOSCHI – “PAREVA CAVALCANTI NEI SUOI MOMENTI PIÙ BELLI". COSA LE HA DETTO? “VORREI ESSERE PIÙ GIOVANE SOLO PER POTER CORTEGGIARE UNA DONNA SCESA IN TERRA A MIRACOL MOSTRARE. QUESTA TELEFONATA VALE PER TUTTO QUELLE CHE AVREI VOLUTO FARLE E NON LE HO MAI FATTO…” (COME JERRY CALA’ A MARINA SUMA IN SAPORE DI MARE)