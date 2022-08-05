VIDEO FLASH - ALTRO CHE PESCIAROLA! GIORGIA MELONI VIENE INTERVISTATA IN DIRETTA DA FOX NEWS E SGUAINA UN INGLESE PIU' CHE DIGNITOSO (MEJO DI QUELLO DI RENZI CHE IMPASTAVA A MODO SUO TRA UNO "SHISHHH" E UN "MISTRACTIO") - LA DUCETTA SI INCARTA SOLO IN UN PASSAGGIO: "WE NEED LEAD PEOPLE WHO WANT TO…LET THEM WORK WITHOUT A STATE WHICH IS TOO…PRESENT...NO, PRESENT NUN SE DICE..." - VIDEO!

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L'INTERVISTA DI FOX NEWS A GIORGIA MELONI

https://video.foxbusiness.com/v/6310467957112#sp=show-clips

 

MARIA BARTIROMO INTERVISTA GIORGIA MELONI A FOX NEWS MARIA BARTIROMO INTERVISTA GIORGIA MELONI A FOX NEWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VIDEO MEME SULL'INGLESE DI RENZI

 

 

 

 

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politica

“IN CINA IL NAZIONALISMO SU TAIWAN EMERGE COME RISPOSTA ALLO SCONTENTO INTERNO” - IL POLITOLOGO CHARLES KUPCHAN: "IL COVID E I LOCKDOWN CHE IL REGIME HA IMPOSTO A MILIONI DI CITTADINI HANNO AVUTO UN CONTRACCOLPO ECONOMICO. LA CRESCITA È RALLENTATA, IL SISTEMA DELLE BANCHE HA MOSTRATO CREPE. SONO ELEMENTI CHE HANNO SOLLEVATO ANCHE ALL'INTERNO DEL PAESE DUBBI SULLA STABILITÀ FINANZIARIA CINESE INNESCANDO FENOMENI DI OPPOSIZIONE. E POI XI JINPING GOVERNA SU UNA PIATTAFORMA SOVRANISTA E SI STA BATTENDO PER OTTENERE UN NUOVO MANDATO”