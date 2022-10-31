VIDEO-FLASH! CHISSA’ SE IN QUESTI ULTIMI CINQUE ANNI LUCIA BORGONZONI AVRÀ AVUTO IL TEMPO E LA VOGLIA DI APRIRE UN LIBRO – LA LEGHISTA È UNO DEI TRE NUOVI SOTTOSEGRETARI ALLA CULTURA (INSIEME A VITTORIO SGARBI E GIANMARCO MAZZI). E TORNA SUBITO ALLA MENTE LA SUA MITOLOGICA USCITA DEL 2018 QUANDO, NOMINATA PER LO STESSO RUOLO, A “UN GIORNO DA PECORA” AVEVA CANDIDAMENTE AMMESSO: “NON LEGGO UN LIBRO DA TRE ANNI”-
COME DAGO-ANTICIPATO, NON È FIN-ITA – IL MINISTRO DELL'ECONOMIA GIORGETTI HA INTERROTTO LA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PER LA CESSIONE DI ITA AIRWAYS CON IL FONDO CERTARES, AIR FRANCE E DELTA, CORDATA CHE ERA STATA PREFERITA DAL GOVERNO DRAGHI – IN UNA NOTA, IL MEF SPIEGA CHE "PROSEGUONO LE INTERLOCUZIONI PER LA DEFINIZIONE DI UN POSSIBILE ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTROLLO DI ITA” – A QUESTO PUNTO TORNANO IN PISTA MSC E LUFTHANSA
LO STRETTO NECESSARIO – SALVINI C’HA PRESO GUSTO A SPARARLE GROSSE E A FAR INNERVOSIRE LA MELONI. E HA ANNUNCIATO LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO “GREEN” (COME FOSSE UN MIX TRA BERLUSCONI E GRETA) – "STIAMO LAVORANDO PER DARE NON ALL'ITALIA MA AL MONDO L’OPERA INGEGNERISTICA PIÙ GREEN, PIÙ ECOCOMPATIBILE DI QUELLE STUDIATE PERCHÉ SI GUADAGNEREBBE IN TERMINI DI INQUINAMENTO TOLTO, DAL MARE E DALL'ARIA..."
COME DIVENTO' RE GIORGIA – “COME MAI QUESTO FINI, POLITICAMENTE RIDOTTO A NULLA, FA COSÌ TANTA PAURA A MELONI CHE PER IL RESTO PARE NON TEMERE QUASI NIENTE? SE FINI HA ARCHIVIATO IL FASCISMO COME ‘MALE ASSOLUTO’, MELONI HA FINITO PER ARCHIVIARE COME MALE ASSOLUTO PROPRIO LUI: IL CAPO CHE L’HA APPREZZATA COME GIOVANE PROMESSA, CHE L’HA SCELTA COME VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, COME MINISTRA DELLA GIOVENTÙ...” - IL LIBRO DI SUSANNA TURCO
GLI IMPROBABILI DISEGNI DI LEGGE CHE (PER FORTUNA) NON VEDRANNO MAI LA LUCE - NEL 2018 AZZURRA CANCELLERI, DEL M5S, PROPOSE DI VIETARE: “L'IMPIEGO DI MODELLE E MODELLI IN STATO DI MALNUTRIZIONE PER SFILATE E CAMPAGNE PUBBLICITARIE” - IL GRILLINO LOREFICE PROVÒ A ISTITUIRE I “SANTUARI DELL’ACQUA POTABILE” – IL DEPUTATO ZOFFILI DELLA LEGA PROVÒ A LEGIFERARE PER PROMUOVERE L’UTILIZZO DEL LIEVITO MADRE E IL SUO COLLEGA PANIZZUT HA PROVATO A FAR RICONOSCERE E PROMUOVERE “LA MOTOTERAPIA”
GIORGIA NON CALA LA MASCHERINA – NELLA CONFERENZA STAMPA DOPO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI MELONI HA CERCATO DI FAR VEDERE CHE HA IN MANO LE REDINI DEL GOVERNO (NONOSTANTE LO STRARIPANTE SALVINI) – STOP ALL'OBBLIGO DI VACCINI PER MEDICI E INFERMIERI (“RECUPERIAMO COSI’ 4.000 PERSONE CHE ATTUALMENTE NON LAVORANO”) MA LE MASCHERINE RESTANO NECESSARIE IN OSPEDALE E RSA (“SUL COVID UN APPROCCIO SCIENTIFICO, PRIMA ERA IDEOLOGICO”) – IL RINNOVO DELL’'ERGASTOLO OSTATIVO: “UNA NORMA CHE MI STA A CUORE” (UN PO' MENO A NORDIO…) – FINO A 6 ANNI DI CARCERE PER CHI ORGANIZZA RAVE PARTY: “ABBIAMO INTRODOTTO UN NUOVO REATO” – POI LA “DUCETTA” HA PRESO LE DISTANZE DAI CORTEI A PREDAPPIO: “POLITICAMENTE DISTANTI DA ME” – VIDEO