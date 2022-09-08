VIDEO-FLASH! - ENRICO LETTA, DOPO AVER SFASCIATO L’INTESA CON GIUSEPPE CONTE, SI STA PREPARANDO A UN NUOVO GOVERNO DI UNITA’ NAZIONALE INSIEME A “DONNA GIORGIA”? A DIMARTEDI’ TOMMASO LABATE PIZZICA PEPPINELLO APPULO CHE CONFERMA LA DAGO-ANTICIPAZIONE: “SI STANNO TUTTI PREDISPONENDO, IN NOME DELL'AGENDA DRAGHI, A UN’ACCOZZAGLIA CHE NON FARA’ NULLA” - IL DAGOREPORT: "UNA VOLTA DEFENESTRATO SALVINI..." - VIDEO

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Tommaso Labate e Giuseppe Conte a diMartedi?

 

 

 

 

PRONTI AL COMPROMESSO STORICO TRA LETTA E MELONI? UNA VOLTA DEFENESTRATO SALVINI E RICOMPOSTO NELLA TECA BERLUSCONI, "DONNA GIORGIA" POTRÀ GUARDARSI IN GIRO E, CHIAMANDO IN CAUSA L’EMERGENZA ECONOMICA E POLITICA, METTER SU UN GOVERNO ROSSONERO CON ENRICO LETTA. MAGARI CON I TRE GARANTI/BADANTI DRAGHI, MATTARELLA E LETTA, LA "REGINETTA DI COATTONIA" POTREBBE RIUSCIRE A ENTRARE  NELLA “STANZA DEI BOTTONI” – IL MAGGIOR OSTACOLO PER LA “DRAGHETTA” SI CHIAMA BIDEN: “SLEEPY JOE” SI RICORDA ANCORA IL DISCORSO IPER-TRUMPIANO ALLA CPAC – L’OSTILITÀ DI SCHOLZ E MACRON, CHE HANNO FIRMATO UN PATTO DI AIUTO RECIPROCO TAGLIANDO FUORI L’ITALIA (SENZA DRAGHI, ROMA PER LE CANCELLERIE EUROPEE TORNERÀ A ESSERE PIZZA E MANDOLINO…)

 

 

https://m.dagospia.com/pronti-al-compromesso-storico-tra-letta-e-meloni-una-volta-defenestrato-salvini-giorgia-323625

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