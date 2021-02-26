VIDEO FLASH - LA "CASALINATA" A CUI NESSUNO PIU' ABBOCCA: "IO HO DEI SONDAGGI CHE DANNO IL MOVIMENTO CINQUESTELLE CON CONTE MOLTO OLTRE IL 20%. HO ANCHE SONDAGGI CHE DICONO 25-28%, ANCHE 30, SE CONTE CAMBIA IL MOVIMENTO - C'E' UN'AMPIA PERCENTUALE DI ASTENSIONISMO CHE GUARDANO AL M5S MA NON AL PUNTO TALE DA VOTARLO, UNA FIGURA COME CONTE PUO' ATTRARRE VOTI..." - VIDEO

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L'HANNO MASSACRATO PER QUATTRO ANNI MA SONO GIÀ ORFANI DI LUI - DOMENICA DONALD TRUMP TORNA IN CAMPO DAVANTI ALLA CONFERENZA DEGLI ATTIVISTI CONSERVATORI, PER LA GIOIA DI GIORNALI E TIVÙ - IL "NEW YORK TIMES" HA CONQUISTATO 5 DEI SUOI 6,7 MILIONI DI ABBONATI DIGITALI DURANTE LA SUA PRESIDENZA, IN TELEVISIONE HANNO SBANCATO SIA I CONDUTTORI FEDELISSIMI DEL TYCOON SIA QUELLI PIÙ CRITICI - IL SISTEMA INFORMATIVO ORMAI ABITUATO A QUESTA ADRENALINA SI FARÀ ANDARE BENE LE CAMOMILLE DI "SLEEPY" JOE BIDEN?