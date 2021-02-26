VIDEO FLASH - LA "CASALINATA" A CUI NESSUNO PIU' ABBOCCA: "IO HO DEI SONDAGGI CHE DANNO IL MOVIMENTO CINQUESTELLE CON CONTE MOLTO OLTRE IL 20%. HO ANCHE SONDAGGI CHE DICONO 25-28%, ANCHE 30, SE CONTE CAMBIA IL MOVIMENTO - C'E' UN'AMPIA PERCENTUALE DI ASTENSIONISMO CHE GUARDANO AL M5S MA NON AL PUNTO TALE DA VOTARLO, UNA FIGURA COME CONTE PUO' ATTRARRE VOTI..." - VIDEO-
TARTARE DI SALMAN – IL RAPPORTO USA ACCUSA IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN DELL’OMICIDIO KHASHOGGI: “APPROVÒ IL BLITZ PER UCCIDERLO O CATTURARLO". TRA LE INFORMAZIONI SI LEGGE: "GLI AGENTI NON AVREBBERO ESEGUITO INTERVENTI SUL GIORNALISTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE SUPERIORE" - NEL DOCUMENTO SI AFFERMA ANCHE CHE BIN SALMAN VEDEVA IL GIORNALISTA DISSIDENTE COME UNA MINACCIA AL REGNO E SOSTENNE AMPIAMENTE L'USO DELLA VIOLENZA SE NECESSARIO PER METTERLO A TACERE...
SIGNORINI SI NASCE - CHI È LUIGI FEDERICO SIGNORINI, L'UOMO SCELTO DA BANKITALIA COME NUOVO DIRETTORE GENERALE - CARRIERA INTERNA, HA GUIDATO LA SUPERVISIONE E LA VIGILANZA DI VIA NAZIONALE ED ERA VICEDIRETTORE DAL 2013: LA PROMOZIONE GLI FARÀ AUMENTARE LO STIPENDIO DA 250 MILA EURO LORDI ANNUI A 350 MILA - INCROCIÒ PER LA PRIMA VOLTA MARIO DRAGHI FACENDOGLI DA ASSISTENTE ALL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE. E STAVOLTA I GRILLINI NON DOVREBBERO METTERSI INUTILMENTE DI TRAVERSO...
L'HANNO MASSACRATO PER QUATTRO ANNI MA SONO GIÀ ORFANI DI LUI - DOMENICA DONALD TRUMP TORNA IN CAMPO DAVANTI ALLA CONFERENZA DEGLI ATTIVISTI CONSERVATORI, PER LA GIOIA DI GIORNALI E TIVÙ - IL "NEW YORK TIMES" HA CONQUISTATO 5 DEI SUOI 6,7 MILIONI DI ABBONATI DIGITALI DURANTE LA SUA PRESIDENZA, IN TELEVISIONE HANNO SBANCATO SIA I CONDUTTORI FEDELISSIMI DEL TYCOON SIA QUELLI PIÙ CRITICI - IL SISTEMA INFORMATIVO ORMAI ABITUATO A QUESTA ADRENALINA SI FARÀ ANDARE BENE LE CAMOMILLE DI "SLEEPY" JOE BIDEN?
PIÙ CHE DIPLOMATICI SEMBRANO SCAPPATI DI CASA - L'ASSURDO RITORNO IN PATRIA DEI DIPENDENTI DELL'AMBASCIATA RUSSA IN COREA DEL NORD, COSTRETTI A UTILIZZARE UN CARRELLO FERROVIARIO MANUALE PER OLTREPASSARE IL CONFINE, VISTO CHE LE FRONTIERE DEL PAESE SONO CHIUSE DA UN ANNO PER TENERE FUORI IL COVID - PRIMA 32 ORE DI TRENO DA PYONGYANG VERSO NORD, POI ALTRE DUE ORE DI AUTOBUS, INFINE L’ATTRAVERSAMENTO INGEGNOSO... - VIDEO
BYE BYE ARCURI – IL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA HA I GIORNI CONTATI: MARIO DRAGHI STA RIORGANIZZANDO LE STRUTTURE CHE HANNO GESTITO (MALE) LA PANDEMIA E HA COMINCIATO CON IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANGELO BORRELLI, SOSTITUITO DA FABRIZIO CURCIO - PER ARCURI SI ASPETTERÀ SEMPLICEMENTE LA SCADENZA DEL MANDATO (31 MARZO)