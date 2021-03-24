LA GAFFE DI TOMMASO FOTI ALLA CAMERA: SIAMO AL SUO FIANCO RISPETTO AL BUON ESITO DELLA CAMPAGNA VAGINALE
VIDEO-FLASH! - L’EPICA GAFFE DEL DEPUTATO DI “FRATELLI D’ITALIA” TOMMASO FOTI, CHE HA FATTO CAPIRE A DRAGHI CHE C’È UNA PRIORITÀ PER IL PAESE, SU CUI L’UNICO PARTITO D’OPPOSIZIONE POTREBBE CONVERGERE CON LA MAGGIORANZA: “NOI SIAMO AL SUO FIANCO RISPETTO AL BUON ESITO DELLA CAMPAGNA VAGINALE…”-
SELFIE IN TERAPIA INTENSIVA - IL DEPUTATO DELLA LEGA ALBERTO GUSMEROLI SI SPARA UNA SERIE DI FOTO ASSIEME AI MALATI NEL REPARTO COVID DELL’OSPEDALE DI BORGOMANERO E POSTA TUTTO SU FACEBOOK - IL PD: "MANCA DI RISPETTO A CHI NON HA POTUTO SALUTARE I PROPRI CARI" - L'ASL PROVA A SPIEGARSI: "VOLEVAMO FAR CAPIRE L'EMERGENZA" (È UN ANNO CHE L'ABBIAMO CAPITA, GRAZIE)
BERLUSCONI METTE IN RIGA LA RIGATO – DOPO LA DENUNCIA PRESENTATA DAL CAV, L'EX OLGETTINA GIOVANNA RIGATO A PROCESSO PER TENTATA ESTORSIONE - SECONDO L’ACCUSA L’EX CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO", IN DUE OCCASIONI AVREBBE CHIESTO DEI SOLDI (500MILA EURO LA PRIMA VOLTA, ADDIRITTURA UN MILIONE LA SECONDA) IN CAMBIO DEL SUO SILENZIO SU QUELLO CHE AVVENIVA A VILLA SAN MARTINO
LO RICONOSCETE? SEMBRA UN PORNODIVO SUDATICCIO ANNI ’70 O UN AGENTE SOTTO COPERTURA DELLA STASI, IN REALTA’ E’ UNA DELLE ULTIME SPERANZE DEL RIFORMISMO ITALIANO. DI CHI SI TRATTA?
SE PENSATE CHE STIA ANDANDO TUTTO A PUTTANE, GUARDATE L'AUSTRALIA - SI ALLARGA LO SCANDALO HARD AL PARLAMENTO DI CANBERRA: CI SONO LE PROVE CHE SIANO ENTRATE PROSTITUTE PER I DEPUTATI, E POI C'È UN VIDEO HARD GIRATO SULLA SCRIVANIA DI UNA PARLAMENTARE DA UN MEMBRO DEL SUO STAFF - A DIFFONDERE I VIDEO ZOZZI È STATO UN EX DIPENDENTE DEL GOVERNO CHE...
NON C'È PIÙ RELIGIONE - PERFINO IL PAPA STA IN BOLLETTA E TAGLIA LE RETRIBUZIONI DEI CARDINALI E DEGLI ALTRI ECCLESIASTICI - DAL PRIMO APRILE (E NON È UN PESCE) DA -10% A -3% NELLE BUSTE PAGA DEL VATICANO - SOSPESI ANCHE GLI SCATTI DI ANZIANITÀ "CON LA FINALITÀ DI SALVAGUARDARE GLI ATTUALI POSTI DI LAVORO"