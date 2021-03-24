VIDEO-FLASH! - L’EPICA GAFFE DEL DEPUTATO DI “FRATELLI D’ITALIA” TOMMASO FOTI, CHE HA FATTO CAPIRE A DRAGHI CHE C’È UNA PRIORITÀ PER IL PAESE, SU CUI L’UNICO PARTITO D’OPPOSIZIONE POTREBBE CONVERGERE CON LA MAGGIORANZA: “NOI SIAMO AL SUO FIANCO RISPETTO AL BUON ESITO DELLA CAMPAGNA VAGINALE…”

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LA GAFFE DI TOMMASO FOTI ALLA CAMERA: SIAMO AL SUO FIANCO RISPETTO AL BUON ESITO DELLA CAMPAGNA VAGINALE

 

 

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