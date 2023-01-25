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LA QUIETE DURANTE LA TEMPESTA PANDEMICA: VISIONI DI UNA ROMA MAGICA E AGGHIACCIANTE DURANTE IL LOCKDOWN DEL 2020 – AL VITTORIANO PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ROMA SILENZIOSA BELLEZZA” (PRESENTATA DA PIETRO SALINI DI WEBUILD) AVVISTATI MALAGO’, BASSANINI, BERNABO’ BOCCA E “STRACCETTO” LIGUORI – GLI SCATTI DI MORENO MAGGI DURANTE L'APOCALITTICO LOCKDOWN DEL 2020: IL TRAMONTO SU PIAZZA DEL POPOLO DESERTA, IL QUARTIERE EUR SENZA AUTO… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO

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