gravina mancini roberto mancini
FLASH! ANCORA LA SPAGNA SULLA STRADA DEL MANCIO - SORTEGGIATE LE SEMIFINALI DI NATIONS LEAGUE: L’ITALIA CONTRO LA SPAGNA IL 15 GIUGNO. CROAZIA-OLANDA IL 14…-
"LA MIA IDENTITA’ SESSUALE? NON ETICHETTABILE. SONO APERTO A RAPPORTI ETERO, OMO, TRANS" - ROSA CHEMICAL, AL SECOLO MANUEL FRANCO ROCATI, SBARCA A SANREMO E SU ONLYFANS: “NON È ESIBIZIONISMO O PORNOGRAFIA. VIVO IL CORPO E LA SESSUALITÀ SENZA PROBLEMI. SONO PERVERSO DELLA PERVERSIONE" - IN UNO DEI SUOI BRANI, DICE “FANCULO MARCO MENGONI”: “MI ANDAVA DI PROVOCARE IL POP DI PLASTICA E HO PRESO LUI COME CAPRO ESPIATORIO” - VIDEO
LA QUIETE DURANTE LA TEMPESTA PANDEMICA: VISIONI DI UNA ROMA MAGICA E AGGHIACCIANTE DURANTE IL LOCKDOWN DEL 2020 – AL VITTORIANO PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ROMA SILENZIOSA BELLEZZA” (PRESENTATA DA PIETRO SALINI DI WEBUILD) AVVISTATI MALAGO’, BASSANINI, BERNABO’ BOCCA E “STRACCETTO” LIGUORI – GLI SCATTI DI MORENO MAGGI DURANTE L'APOCALITTICO LOCKDOWN DEL 2020: IL TRAMONTO SU PIAZZA DEL POPOLO DESERTA, IL QUARTIERE EUR SENZA AUTO… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FACEVA BENE MESSINA DENARO A IMBOTTIRSI DI PILLOLINE BLU: IL VIAGRA FA BENE AL CUORE E AIUTA A MIGLIORARE LA SALUTE – PER I RICERCATORI DELLA “UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA”, GLI UOMINI CHE ASSUMONO LA PILLOLA CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE HANNO IL 17% IN MENO DI PROBABILITÀ DI SOFFRIRE DI INSUFFICIENZA CARDIACA – NON SOLO: GIÀ IN PASSATO RICERCHE PRECEDENTI AVEVANO COLLEGATO L’USO DEL VIAGRA A UN RIDOTTO RISCHIO DI ALZHEIMER E…