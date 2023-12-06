FLASH! PAOLO BERTOLUCCI RIFILA UNA ROVESCIO IN FACCIA AL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS, ANGELO BINAGHI – IL TWEET AL VELENO DELL'EX CAMPIONE: “CREDO CHE LA FITP AVREBBE DIMOSTRATO SIGNORILITÀ INVITANDO ALLA PREMIAZIONE PER LA COPPA DAVIS OLTRE AL CAPITANO ANCHE LA SQUADRA DEL ’76. SAREBBE STATO IL NATURALE PASSAGGIO DI CONSEGNE. IL SILENZIO TOTALE DELLA STAMPA AVALLA E CONVALIDA LA SCELTA. PECCATO” – DELLA MITICA SQUADRA CHE CONQUISTÒ LA DAVIS IN CILE, ERA PRESENTE SOLO NICOLA PIETRANGELI, CON IL SUO SMISURATO EGO…-