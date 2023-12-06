FLASH! PAOLO BERTOLUCCI RIFILA UNA ROVESCIO IN FACCIA AL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS, ANGELO BINAGHI – IL TWEET AL VELENO DELL'EX CAMPIONE: “CREDO CHE LA FITP AVREBBE DIMOSTRATO SIGNORILITÀ INVITANDO ALLA PREMIAZIONE PER LA COPPA DAVIS OLTRE AL CAPITANO ANCHE LA SQUADRA DEL ’76. SAREBBE STATO IL NATURALE PASSAGGIO DI CONSEGNE. IL SILENZIO TOTALE DELLA STAMPA AVALLA E CONVALIDA LA SCELTA. PECCATO” – DELLA MITICA SQUADRA CHE CONQUISTÒ LA DAVIS IN CILE, ERA PRESENTE SOLO NICOLA PIETRANGELI, CON IL SUO SMISURATO EGO…

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LA SCALA DIVISA: IN PALCO REALE COL FEZ, IN "SALA" CON LILIANA SEGRE E LA CGIL! DAVANTI ALL'INCUBO DI SEDERE ACCANTO A LA RUSSA, SALVINI E SANGIULIANO, AL SINDACO DI MILANO (E PRESIDENTE DEL TEATRO) GIUSEPPE SALA È VENUTO UN COLPO. E SICCOME AVEVA DA TEMPO INVITATO LA SENATRICE A VITA, CHE NON CI PENSA PROPRIO A STARE ACCANTO AI LA RUSSA E AI SALVINI, SALA LI LASCIA AL LORO DESTINO E SIEDERÀ NELLA FILA D'ONORE IN PLATEA, VICINO A SEGRE - DEL RESTO, SERGIO MATTARELLA L'AVEVA CAPITO SUBITO COME SAREBBE FINITA E SE L'È DATA A GAMBE LEVATE - LA COMPAGINE GOVERNATIVA SARÀ NUTRITA ANCHE DA CASELLATI E SGARBI – IN PLATEA L'AD RAI, ROBERTO SERGIO, PATTI SMITH E ORNELLA VANNONI, FRANCESCO VEZZOLI, STEFANO BOERI E, FORSE, PEDRO ALMODOVAR: LA LISTA…

DAGOREPORT! LA SUCCESSIONE DI FRANCESCO TALÒ, CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI PALAZZO CHIGI E CAPRONE ESPIATORIO DELLA TELEFONATA-BURLA A MELONI DI DUE COMICI RUSSI, HA VISSUTO MOMENTI MOLTO ACCESI - LA SCELTA PIÙ PREVEDIBILE ERA LUCA FERRARI MA LA DUCETTA NON È MAI ENTRATA IN SINTONIA CON IL DIPLOMATICO E SCEGLIE FABRIZIO SAGGIO. LA FARNESINA NON CI STA PERCHE' SAGGIO E' ‘’MINISTRO PLENIPOTENZIARIO’’, DI GRADO IMMEDIATAMENTE INFERIORE ALL'AMBASCIATORE – LUCA FERRARI MIRA ALL'AMBASCIATA DI WASHINGTON MA TAJANI LO IMPALLINA: C’È RICCARDO GUARIGLIA…