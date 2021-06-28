FLASH! UNAI, CHE CAZZO FAI? PAPERISSIMA DEL PORTIERE DELLA SPAGNA UNAI SIMON E CROAZIA IN VANTAGGIO – LA NAZIONALE DI LUIS ENRIQUE NEL GIRO-PALLA TORNA INDIETRO VERSO IL PORTIERE E CI SCAPPA LA FRITTATA - POI IL PARI DELLA SPAGNA CON SARABIA - VIDEO!

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“SI VOGLIONO ADDOSSARE LE RESPONSABILITÀ A ME” - L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATLANTIA, GIOVANNI CASTELLUCCI, ROMPE IL SILENZIO SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI: “LA STRUTTURA AVEVA UN DIFETTO OCCULTO, MA VIENE DA CHIEDERSI SE NON SIA STATO ADDIRITTURA OCCULTATO” (DA CHI?)- “MI STUPISCE IL TENTATIVO DI COLORO CHE AVEVANO UN RUOLO PER ASSICURARE LA SICUREZZA E I CONTROLLI DI TRASFORMARE DOPO LA TRAGEDIA QUELLA CHE ERA LA CONDIVISIONE TOTALE IN IGNORANZA DI TUTTO. CERTO CHE MI DOMANDO SE NEL MIO RUOLO AVREI POTUTO FARE QUALCOSA DI DIVERSO, PERÒ…”

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