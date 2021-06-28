Siamo tutti un po’ Unai Simón. #unaisimon #CroaziaSpagna pic.twitter.com/Uj8Q3an0Bt— Mauro Marino (@mauromarino) June 28, 2021
FLASH! UNAI, CHE CAZZO FAI? PAPERISSIMA DEL PORTIERE DELLA SPAGNA UNAI SIMON E CROAZIA IN VANTAGGIO – LA NAZIONALE DI LUIS ENRIQUE NEL GIRO-PALLA TORNA INDIETRO VERSO IL PORTIERE E CI SCAPPA LA FRITTATA - POI IL PARI DELLA SPAGNA CON SARABIA - VIDEO!-
Siamo tutti un po’ Unai Simón. #unaisimon #CroaziaSpagna pic.twitter.com/Uj8Q3an0Bt— Mauro Marino (@mauromarino) June 28, 2021
“SI VOGLIONO ADDOSSARE LE RESPONSABILITÀ A ME” - L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATLANTIA, GIOVANNI CASTELLUCCI, ROMPE IL SILENZIO SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI: “LA STRUTTURA AVEVA UN DIFETTO OCCULTO, MA VIENE DA CHIEDERSI SE NON SIA STATO ADDIRITTURA OCCULTATO” (DA CHI?)- “MI STUPISCE IL TENTATIVO DI COLORO CHE AVEVANO UN RUOLO PER ASSICURARE LA SICUREZZA E I CONTROLLI DI TRASFORMARE DOPO LA TRAGEDIA QUELLA CHE ERA LA CONDIVISIONE TOTALE IN IGNORANZA DI TUTTO. CERTO CHE MI DOMANDO SE NEL MIO RUOLO AVREI POTUTO FARE QUALCOSA DI DIVERSO, PERÒ…”
IL "CRISTO LGBT" AL GAY PRIDE DI ROMA FA SCAPOCCIARE LA MELONI: "PERCHÉ OFFENDERE LA FEDE? COME SI CONCILIA LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E ALL'ODIO CON I CORI DI INSULTI E MINACCE CONTRO CHI NON È D'ACCORDO CON IL DDL ZAN?” - SLOGAN E INSULTI CONTRO IL VATICANO: “PER LA LAICITÀ DELLO STATO ABOLIAMO IL CONCORDATO” - LO SCAZZO TRA FABRIZIO MARRAZZO E CALENDA – LE FOTO DEL "PRIDE" BY LUCIANO DI BACCO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…