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“OGGI NON SCAMBIEREI IL 20ENNE ZANIOLO CON IL 32ENNE MESSI" – MARCO MAZZOCCHI (RAISPORT) MASSACRATO SUI SOCIAL DOPO LO SHOW DELL’ARGENTINO CON IL LIVERPOOL PER UN TWEET DI 2 MESI FA: “CHIAMATE UN'AMBULANZA” – LA REPLICA AUTOIRONICA: “MI STANNO ESAMINANDO DEGLI SPECIALISTI DI ALTO LIVELLO. PARE TUTTO BENE. PARE...” - VIDEO-
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“LO SGRAVIO E’ MIO E ME LO GESTISCO IO” – AL CONCERTONE AMBRA ATTACCA I BONUS FISCALI PER LE ASSUNZIONI ALLE DONNE: "CONVENGONO SOLO AI DATORI DI LAVORO" - ILARIA CUCCHI RICORDA IL FRATELLO STEFANO: "SENTIRVI GRIDARE IL SUO NOME SIGNIFICA CHE LA BATTAGLIA DI QUESTI ANNI NON È STATA INUTILE” – ZINGARETTI: LA MIA CANZONE? FATEME CANTA’ DI ULTIMO – NOEL GALLAGEHR INCANTA CON L’OMAGGIO AI BEATLES E I SUCCESSI DEGLI OASIS – VIDEO
C’È VITA DOPO BERLUSCONI? - UNA COSA È CERTA: CON TAJANI E TOTI, FORZA ITALIA NON VA DA NESSUNA PARTE. SULLO SFONDO SI AGITA URBANO CAIRO CHE TENTA DI ALLACCIARE UNA RETE CHE POTREBBE ESSERE PRONTA PER LE PROSSIME POLITICHE (SOPRATTUTTO SE SARANNO ALMENO TRA UN ANNO) - QUELLO CHE GIRA NEGLI AMBIENTI DI POTERE CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO GUARDATO A FORZA ITALIA È DI DAR VITA, DOPO LE EUROPEE, AD UN CONTENITORE (ITALIA LIBERALE) IN CUI FAR CONFLUIRE FORZA ITALIA E TUTTE LE SIGLE NEOCENTRISTE PER AGGREGARE SUBITO UN PARTITO CHE PUÒ VALERE TRA 15 E IL 20%
ECCO TUTTE LE NOVITÀ ANNUNCIATE DA FACEBOOK - SCOMPARIRÀ L’ICONICA BARRA BLU CHE HA CARATTERIZZATO IL SOCIAL NETWORK FIN DALLA SUA NASCITA - SARANNO INCORAGGIATI GLI SCAMBI PRIVATI RISPETTO A QUELLI PUBBLICI - MESSENGER SARÀ PIÙ LEGGERO E VELOCE E CI SARA’ PIU’ SPAZIO PER DATING - LE INTEGRAZIONI BUSINESS PER WHATSAPP E INSTAGRAM
“BARCA-LIVERPOOL? ABBIAMO VISTO LA PARTITA SU ‘SKY ARTE’ INVECE CHE SU SKY SPORT!” – TREVISANI E ADANI IN ESTASI DAVANTI A MESSI, “IL DIO DEL CALCIO”, E A SUA NONNA CELIA – LE FRECCIATE DI ADANI A ALLEGRI: “UN TERZINO CHE CROSSA, STRANO…” – GIGI CAGNI, EX TECNICO DI PIACENZA E BRESCIA: “QUANDO C’E’ ADANI, TOLGO IL VOLUME. I SUOI PISTOLOTTI…” – “UNFAIR PLAY” TWEET: “COMUNQUE ADANI E’IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS E ALLEGRI NO” – VIDEO
L’AMBRA FURIOSA SI ABBATTE SUL CONCERTONE – ALLA CONFERENZA STAMPA DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO LA CONDUTTRICE SI INCAZZA PER LE POLEMICHE SULLA SCARSA RAPPRESENTANZA FEMMINILE: “È STATA FATTA UNA SELEZIONE SULLA MUSICA. NON HO CONTATO QUANTE DONNE CI SONO. SE QUESTA È UNA RADIOGRAFIA DEL PAESE VUOL DIRE CHE I PROBLEMI SONO A MONTE” – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...