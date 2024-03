"NON HO DETTO NESSUNA FRASE RAZZISTA. E ORA DICO UN BEL 'VAFFANCULO' AL RAZZISMO" - FRANCESCO ACERBI SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI AVER DETTO "SEI UN NEGRO" A JUAN JESUS DURANTE INTER-NAPOLI - "FRASI RAZZISTE DALLA MIA BOCCA NON NE SONO MAI USCITE. È STATO LUI CHE HA FRAINTESO" - ANCHE L'AGENTE FEDERICO PASTORELLO PRENDE LE DIFESE DEL SUO ASSISTITO: "MI HA DETTO CHE È STATO UN DIVERBIO ACCESO IN CUI SI SONO DETTE PAROLE DI TROPPO MA LA PAROLA 'NEGRO' NON L'HA MAI DETTA"

Francesco Acerbi si difende dopo le gravi accuse lanciate da Juan Jesus (che durante Inter-Napoli si è rivolto così all'arbitro La Penna "mi ha detto n...o"): "Non ho detto nessuna frase razzista. E ora dico un bel vaffa al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro. Sono tranquillo. In 20 anni di carriera non ho mai detto una frase razzista, è stato lui che ha frainteso".

Il difensore nerazzurro, rientrando da Coverciano dove, dopo aver parlato con Spalletti, è stato escluso dalle amichevoli dei prossimi giorni, parla di quanto successo domenica a San Siro negando tutto. La giustizia sportiva cercherà di fare luce su quanto accaduto in campo per poi prendere eventuali provvedimenti: rischia 10 giornate di squalifica. Federico Pastorello, agente del difensore interista, afferma: "Diverbio acceso ma non ha detto quella parola". E l'Inter annuncia: "Presto un confronto col giocatore per far luce sulle esatte dinamiche" […]

ACERBI, L'AGENTE: "NON HA DETTO LA PAROLA N...O"

Federico Pastorello, agente di Acerbi, difende il suo assistito: "Mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette parole di troppo ma la parola n...o non l'ha mai detta. Se poi fosse vero, sono cose che vanno controllate e punti".

INTER: "PRESTO CONFRONTO CON ACERBI"

"FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera". […]

