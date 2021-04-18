LA ROMA DI FONSECA DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE: LANCIATISSIMA IN EUROPA LEAGUE, DISASTROSA IN CAMPIONATO – IL TORO RIBALTA I GIALLOROSSI CON UNA RIPRESA DA "VECCHIO CUORE GRANATA" – FONSECA DA' L'ADDIO AL QUARTO POSTO: “IN EUROPA LEAGUE LA SQUADRA È PIÙ CONCENTRATA. DEVO ASSUMERMI LE MIE RESPONSABILITÀ" - “OGGI NON ABBIAMO AVUTO SPINAZZOLA, CALAFIORI, KARSDORP, MANCINI… NON È LA STESSA COSA”-
“IL POLITICAMENTE CORRETTO? IL TUMORE MALIGNO DELLA CULTURA OCCIDENTALE” - LUCA BARBARESCHI PRONTO A FAR INCAZZARE TUTTI CON IL PROGRAMMA SU RAI 3 “IN BARBA A TUTTO”: “OLTRE AL COVID ESISTE UN ALTRO VIRUS, PER IL QUALE NON C'È ANCORA VACCINO: LA STUPIDITÀ. INTERNET? IN ALTRI PAESI VIENE CHIAMATO RUTTO LIBERO, NOI LO ABBIAMO CONFUSO CON UN LUOGO DI INFORMAZIONE" - "LE NUOVE GENERAZIONI SONO MOLTO PIÙ SERENAMENTE BISESSUALI MA BISOGNA DISTINGUERE TRA SCELTE PERSONALI E GENETICA: PUOI ANCHE METTERTI LE TETTE O RIFARTI, MA GENETICAMENTE RESTI UN UOMO…”
IL RECOVERY PLAN È PRONTO DA GIORNI. COME MAI DRAGHI LO PRESENTERÀ A BRUXELLES L’ULTIMO GIORNO POSSIBILE? PERCHÉ E’ L’UNICO MODO PER FAR INGOIARE AI PARTITI IL SUO “PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E RESILIENZA". ILLUSTRARLO OGGI AVREBBE INNESCATO L’ASSALTO AL BUFFET DEI POLITICI. QUANDO VERRÀ INVECE PORTATO ALLE CAMERE IL 26 E 27 APRILE, I PARTITI SI TROVERANNO CON LE SPALLE AL MURO: O LO ACCETTERANNO COSÌ COME VUOLE DRAGHI O SI ASSUMERANNO LA RESPONSABILITÀ DI FAR PERDERE AL PAESE 209 MILIARDI - PER DRAGHI, CHE CI HA PRESO GUSTO DI STARE A PALAZZO CHIGI, ''TUTTO DEVE CAMBIARE'' ANCHE SOTTO IL PROFILO ISTITUZIONALE, PERSINO COSTITUZIONALE (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA)
CHI VUOLE SOPRAVVIVERE, DEVE BATTERE AMAZON - SEMPRE PIÙ MARCHI E BOUTIQUE SI SONO REINVENTATI COME NEGOZI VIRTUALI A CAUSA DELLE RESTRIZION ANTI-COVID: SI GUARDA ONLINE, SI ORDINA IN CHAT E SI PROVANO A CASA VESTITI O ACCESSORI, DECIDENDO DOPO SE ACQUISTARLI O MENO - L'ESPERTA: "COSÌ SI PERDE LA CULTURA TATTILE. E DI FATTO, ANCHE SE SI POSSONO RESTITUIRE I CAPI, FINIREMO PER COMPRARE PIÙ ROBA…"
IL FUOCO DELLA VENDETTA – UN 43ENNE VIENE LICENZIATO E, PER VENDICARSI DEL DATORE DI LAVORO, DÀ FUOCO AL CAPANNONE DI UNA SOCIETÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI ROZZANO, NELL'HINTERLAND MILANESE: NEL ROGO SONO ANDATI DISTRUTTI 14 MEZZI, MA L’UOMO NON L’HA FATTA FRANCA – A INCASTRARLO SONO STATE ALCUNE TELECAMERE DI SICUREZZA CHE LO HANNO RIPRESO MENTRE SCAPPAVA DOPO AVER APPICCATO LE FIAMME… - VIDEO
DOPO 11 VITTORIE, L'INTER SI FERMA MA LO SCUDETTO È PIU’ VICINO. A GATTUSO NON BASTA L'AUTOGOL DI HANDANOVIC, CONTE STRAPPA IL PARI CON UN GIOIELLO DI ERIKSEN E VOLA VERSO IL TITOLO: IL MILAN E’ A MENO 9. IL NAPOLI SPRECA L’OCCASIONE DI ACCIUFFARE LA JUVE AL 4°POSTO – BIASIN: “QUESTO PUNTO È IMPORTANTISSIMO PERCHÉ RACCONTA BENE COS'È QUESTA INTER: UNA SQUADRA CHE NON MOLLA NIENTE” – POLEMICHE E IRONIE SULLE MAGLIE
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
VOLETE PROVARE COME CI SI SENTE A SOGGIORNARE NELLA PANCIA DI UN SERPENTE? QUESTA ALBERGO IN MESSICO POTREBBE FARE AL CASO VOSTRO - ''QUETZALCOATL'' (DAL NOME DEL DIO SERPENTE AZTECO PIUMATO) E’ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO JAVIER SENOSIAIN E SI TROVA VICINO A CITTA' DEL MESSICO - DISPONIBILE PER L'AFFITTO SUL SITO AIRBNB PER CIRCA 262 EURO A NOTTE, NON CI SONO PORTE (A PARTE L'INGRESSO PRINCIPALE), LE STANZE SONO COLLEGATE DA TUNNEL TORTUOSI E…
12 CONSIGLI PER DEI SOGNI VERAMENTE D’ORO - GLI ESPERTI FRANK LIPMAN E NEIL PARIKH CONDIVIDONO ALCUNI SUGGERIMENTI PER CREARE L'AMBIENTE IDEALE PER DORMIRE - DAL BLOCCARE LE FONTI DI LUCE AI CUSCINI CHE SOSTENGONO IL COLLO - ECCO COME OTTENERE IL MASSIMO DAI VOSTRI PISOLINI…