VIDEO! CARO TI COSTA IL CUCCHIAIO – CLAMOROSO IN PARAGUAY: L’ATTACCANTE CALCIA IL RIGORE PROVANDO A IMITARE PANENKA E TOTTI MA LO SBAGLIA E VIENE LICENZIATO DAL SUO CLUB – IL PRECEDENTE DI MAICOSUEL CHE COSTO’ LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS ALL’UDINESE E FECE SBROCCARE GUIDOLIN… - VIDEO

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bendrix parra bendrix parra

 
 
Bendrix Parra è stato licenziato dal suo club dopo aver sbagliato un calcio di rigore. L'attaccante venezuelano dell'Independiente Campo Grande, squadra paraguaiana, ha fallito un tiro dagli undici metri tentando il 'cucchiaio', il celebre gesto reso famoso dal ceco Antonin Panenka. L'episodio al termine della doppia sfida tra la sua squadra di Parra e i colombiani de 'La Equidad', in un incontro valevole per la Copa Sudamericana. Dopo due 0-0 le squadre sono arrivate ai calci di rigore e qui hanno avuto la meglio i colombiani, anche grazie all'errore di Parra.

bendrix parra bendrix parra

 
Ad annunciare il licenziamento del giocatore è stato il presidente del club, Eriberto Gamarra. "Mi sento triste e colpevole e ora rimpiango la mia scelta. Il provvedimento è stato una doccia fredda, ma deve essere un'esperienza per me", ha dichiarato il calciatore a una radio locale. Alla base della decisione ci sarebbero motivazioni economiche. In caso di qualificazione ogni giocatore avrebbe incassato 4800 dollari, mentre il club se ne sarebbe assicurati circa 200mila.

maicosuel maicosuel

 

 

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