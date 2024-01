"SONO MORTO" io a Jannik Sinner lo capisco molto pic.twitter.com/R8dAMJvxjL — ¥le ?? (@yleniaindenial1) January 28, 2024

Francesco Persili per Dagospia

jannik sinner finale degli australian open

“Sono morto”. Sotto di due set e sul 4-4, 40 pari, nel terzo, un Sinner ormai pericolosamente vicino al ciglio del burrone, si rivolge al suo team nel box. Lo aveva già fatto all’inizio del terzo set (“Cosa devo fare?”) ma adesso è il momento decisivo del match. Uno sfogo per ritrovarsi, l’urlo di chi non vuole mollare. Dentro o fuori. L’ultimo disperato tentativo per rientrare in partita.

Jannik aveva iniziato “passivo e con poca spinta”, per dirla con Paolo Bertolucci, mentre Medvedev comandava scambi e partita. Ma il tennis, si sa, è lo sport del diavolo. L’azzurro che sembrava in balia dell’avversario ha un sussulto che ha ricordato il miglior Djokovic riuscendo a trovare nella palla break del decimo game quella luce in fondo al tunnel che gli ha consentito di conquistare il set e avviare la rimonta.

panatta sinner bertolucci

Adriano Panatta, commentando la partita durante il podcast “La Telefonata”, ha spiegato che il russo all’inizio ha sorpreso Jannik con la sua strategia aggressiva: “Ma non credevo che Medvedev potesse giocare per due ore a quel ritmo lì. Appena il livello si è abbassato, Sinner è uscito alla grande”.

Alla fine, aggiunge Bertolucci, è diventato “un braccio di ferro tra chi ha più attributi, e da quel punto di vista molti si fanno male scontrandosi con Sinner. Anche nell’ultimo game, l'azzurro ha tirato giù due frigoriferi pazzeschi”.

sinner panatta

E’ la prima vittoria in uno Slam per il tennista altoatesino destinato a essere l’erede di Tomba, Pantani, Federica Pellegrini, Valentino Rossi. Il campione che fa impazzire l'Italia. “Ne vincerà tanti altri di Slam e resterà nella storia del tennis mondiale, la profezia di Panatta. “Jannik Sinner è un grande prodotto d’esportazione per il nostro Paese: modesto, sereno, intelligente. Il classico bravo ragazzo..."

