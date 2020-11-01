FLASH! A CAPRI L'AUTUNNO E IL COVID NON SONO MAI ARRIVATI: OGGI GLI ISOLANI SI SONO RIVERSATI AL MARE, SENZA MOLTE CAUTELE SUL DISTANZIAMENTO (MASCHERINE ZERO). IN BARBA AL CALENDARIO (7 NOVEMBRE) IN DECINE SI SONO MESSI A FARE IL BAGNO...

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media e tv

UN SERVIZIO SENZA FRENI E SENZA MUTANDE COME NON SE NE VEDONO PIÙ SULLA TV ITALIANA - VIDEO: ALESSANDRO DI SARNO DELLE ''IENE'' ENTRA IN UN BORDELLO AUSTRIACO CHE RESTA APERTO (E PIENO DI ITALIANI) IN BARBA AL COVID. DOPO AVER CHIESTO DI TUTTO ALLE LAVORATRICI E AI CLIENTI, DAI GUSTI ALLE DIMENSIONI, DA COME SI LECCA  AL RISCHIO EREZIONE, SI FA INSEGNARE COME ACCOPPIARSI IN MODO ACROBATICO. POI SI FA DEPILARE, TRUCCARE E METTERE IN TANGA PER VENDERE ANCHE LUI IL SUO CORPO, AGITANDOSI CON LA POLE-DANCE

politica

L'ITALIA DEL QUASI - FRANCESCO MERLO: "MINI LOCKDOWN", "SEMI LOCKDOWN", "LOCKDOWN PARZIALE": RICORDANO LE DONNE UN POCO INCINTA, LE CASE CHIUSE SEMIAPERTE, IL MEZZO MORTO - GRAZIE ALLA QUASITÀ RIUSCIAMO ALLA FINE AD AVERE RAGIONE ANCHE QUANDO CI TROVIAMO DALLA PARTE DEL TORTO. CONTE VA AVANTI, NON SCEGLIENDO DI NON SCEGLIERE, MA SDOPPIANDOSI. MODELLI? ANDREOTTI FU QUASI STATISTA E QUASI MAFIOSO. BERLUSCONI FU QUASI LIBERALE E QUASI TRUFFATORE. GRILLO È QUASI COMICO E QUASI POLITICO”

business

TRIA SI CUCINA GUALTIERI IN MODO INESORABILE: ANZICHÉ METTERE 50 MILIARDI SUGLI AIUTI A FONDO PERDUTO, NE HA MESSI SOLO 6. DISPERDENDO IL RESTO IN MILLE RIVOLI DI SPESA - I BENEFICI PER LA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI, ATTESI DALLE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ, VENGONO FATTI PAGARE SOLO A UNA SFORTUNATA CERCHIA DI AUTONOMI E IMPRESE COSTRETTA A CHIUDERE - IL COLPO DI GRAZIA: ''DOBBIAMO CONCENTRARCI SULLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA E NON CERCARE IL COLPEVOLE. A MENO CHE IL PROBLEMA SIA PROPRIO IL COLPEVOLE…''

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