FLASH! A CAPRI L'AUTUNNO E IL COVID NON SONO MAI ARRIVATI: OGGI GLI ISOLANI SI SONO RIVERSATI AL MARE, SENZA MOLTE CAUTELE SUL DISTANZIAMENTO (MASCHERINE ZERO). IN BARBA AL CALENDARIO (7 NOVEMBRE) IN DECINE SI SONO MESSI A FARE IL BAGNO...-
FLASH! A CAPRI L'AUTUNNO E IL COVID NON SONO MAI ARRIVATI: OGGI GLI ISOLANI SI SONO RIVERSATI AL MARE, SENZA MOLTE CAUTELE SUL DISTANZIAMENTO (MASCHERINE ZERO). IN BARBA AL CALENDARIO (7 NOVEMBRE) IN DECINE SI SONO MESSI A FARE IL BAGNO...-
UN SERVIZIO SENZA FRENI E SENZA MUTANDE COME NON SE NE VEDONO PIÙ SULLA TV ITALIANA - VIDEO: ALESSANDRO DI SARNO DELLE ''IENE'' ENTRA IN UN BORDELLO AUSTRIACO CHE RESTA APERTO (E PIENO DI ITALIANI) IN BARBA AL COVID. DOPO AVER CHIESTO DI TUTTO ALLE LAVORATRICI E AI CLIENTI, DAI GUSTI ALLE DIMENSIONI, DA COME SI LECCA AL RISCHIO EREZIONE, SI FA INSEGNARE COME ACCOPPIARSI IN MODO ACROBATICO. POI SI FA DEPILARE, TRUCCARE E METTERE IN TANGA PER VENDERE ANCHE LUI IL SUO CORPO, AGITANDOSI CON LA POLE-DANCE
L'ITALIA DEL QUASI - FRANCESCO MERLO: "MINI LOCKDOWN", "SEMI LOCKDOWN", "LOCKDOWN PARZIALE": RICORDANO LE DONNE UN POCO INCINTA, LE CASE CHIUSE SEMIAPERTE, IL MEZZO MORTO - GRAZIE ALLA QUASITÀ RIUSCIAMO ALLA FINE AD AVERE RAGIONE ANCHE QUANDO CI TROVIAMO DALLA PARTE DEL TORTO. CONTE VA AVANTI, NON SCEGLIENDO DI NON SCEGLIERE, MA SDOPPIANDOSI. MODELLI? ANDREOTTI FU QUASI STATISTA E QUASI MAFIOSO. BERLUSCONI FU QUASI LIBERALE E QUASI TRUFFATORE. GRILLO È QUASI COMICO E QUASI POLITICO”
TRIA SI CUCINA GUALTIERI IN MODO INESORABILE: ANZICHÉ METTERE 50 MILIARDI SUGLI AIUTI A FONDO PERDUTO, NE HA MESSI SOLO 6. DISPERDENDO IL RESTO IN MILLE RIVOLI DI SPESA - I BENEFICI PER LA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI, ATTESI DALLE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ, VENGONO FATTI PAGARE SOLO A UNA SFORTUNATA CERCHIA DI AUTONOMI E IMPRESE COSTRETTA A CHIUDERE - IL COLPO DI GRAZIA: ''DOBBIAMO CONCENTRARCI SULLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA E NON CERCARE IL COLPEVOLE. A MENO CHE IL PROBLEMA SIA PROPRIO IL COLPEVOLE…''
COMINCIAMO BENE - FALLISCE L'OPA TOTALITARIA DI FRIEDKIN SULLE AZIONI DELLA ROMA: PER TOGLIERLA DALLA BORSA AVEVA OFFERTO AGLI AZIONISTI. UN PREZZO INFERIORE AI MINIMI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL TITOLO, E INFATTI HA RACCOLTO L'ADESIONE SOLO DELL'1,674% DEL CAPITALE. ORA LA STRADA PIÙ DIRETTA SEMBRA ESSERE L'AUMENTO DI CAPITALE DA 210 MILIONI DI EURO. A QUEL PUNTO QUEL 14% DI SOCI DOVRÀ DECIDERE SE METTERE MANO AL PORTAFOGLI O VEDERSI ULTERIORMENTE DILUITO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
CAMERA CON VISTA (SUI CAZZI TUOI) - SE AVETE PRENOTATO CON BOOKING, EXPEDIA, HOTELS.COM E ALTRI SITI, I VOSTRI DATI POTREBBERO ESSERE STATI RUBATI ED ESPOSTI ''IN VETRINA'' DA UN GRUPPO DI HACKER. IL GIGANTESCO ARCHIVIO ELETTRONICO CONTENEVA LE GENERALITÀ COMPLETE, L’INDIRIZZO E-MAIL, IL NUMERO DI TELEFONO, LA DATA E LA DURATA DEL SOGGIORNO, LA CARTA DI CREDITO UTILIZZATA PER IL PAGAMENTO (NUMERO, INTESTATARIO, CODICE CCV O CVV E DATA DI SCADENZA)
LO SPETTRO DI BERGAMO ALEGGIA SU TORINO - BRANDE NELLA CHIESA DELL'OSPEDALE PER I PAZIENTI COVID: LA SCENA RICORDA LA PRIMA ONDATA IN LOMBARDIA - MANCANO POSTI-LETTO, NON TANTO NELLE TERAPIE INTENSIVE MA NEI REPARTI A BASSA E MEDIA COMPLESSITÀ DI UNA REGIONE SEMPRE PIÙ "ROSSA"