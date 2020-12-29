1. LASCIATE PERDERE OGNI OTTIMISMO, FRA UN ANNO SAREMO ANCORA CON LA MASCHERINA 
2. INTERVISTATO DAL “NEW YORK TIMES”, L’ARCHITETTO STEFANO BOERI, RACCONTA IL PROGETTO DEI 1.500 PADIGLIONI DOVE VERRÀ DISTRIBUITO IL VACCINO: ‘’ARCURI MI HA SPIEGATO CHE SEBBENE GLI OSPEDALI E LE PALESTRE VUOTE SAREBBERO I PRINCIPALI PUNTI DI VACCINAZIONE, CI SAREBBE ANCHE BISOGNO DI CREARE PADIGLIONI ESTERNI TEMPORANEI. IL PROGRAMMA PER VACCINARE ALMENO 40 MILIONI DI ITALIANI PER RAGGIUNGERE L'IMMUNITÀ DI GREGGE DUREREBBE ALMENO UN ANNO E MEZZO” (PRO-MEMORIA: SIAMO PIU' DI 60 MILIONI)

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stefano boeri stefano boeri Un'immagine generata al computer che mostra uno dei padiglioni progettati dall'architetto Stefano Boeri in Piazza del Popolo a Roma Un'immagine generata al computer che mostra uno dei padiglioni progettati dall'architetto Stefano Boeri in Piazza del Popolo a Roma

 

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L’IPOTESI È SUL TAVOLO DI CONTE. PER RISOLVERE LA QUESTIONE DEI SERVIZI SENZA PERDERE LA FACCIA, REVOCA E SOSTITUISCE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MARIO TURCO COL FIDO GENNARO VECCHIONE CON LA DELEGA ALL’INTELLIGENCE. A CAPO DEL DIS VA LA BELLONI E SEGRETARIO DELLA FARNESINA DIVENTA IL DIPLOMATICO DI CONTE, BENASSI - PURTROPPO (PER CONTE) DI MAIO NON ACCETTERÀ MAI BENASSI. SECONDO, IMPORTANTISSIMO PUNTO: SE ZINGA È CONTRARIO ALLA NOMINA DI VECCHIONE, RENZI ALZA IL TIRO E PUNTA AL BERSAGLIO GROSSO: CANCELLARE CONTE DALLA SCENA POLITICA. TANTO SA BENISSIMO CHE NON SI ANDRÀ MAI AL VOTO ANTICIPATO CON MATTARELLA AL QUIRINALE: VINCEREBBE IL CENTRODESTRA. RIUSCIRÀ IL “PREMIER PER CAOS” A SBROGLIARE LA MATASSA DELLA CRISI?

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