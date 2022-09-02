FLASH! – PORTE GIREVOLI: GIANLUCA RICCI, L'UOMO CHE HA SEGUITO LA TRATTATIVA PER L'ACQUISTO DI AUTOSTRADE, LASCIA CDP E VA A LAVORARE IN MACQUARIE, CHE PROPRIO INSIEME ALLA CASSA HA RILEVATO L'AZIENDA DA ATLANTIA. ALLA FACCIA DELLE SLIDING DOORS…-
FLASH! – PORTE GIREVOLI: GIANLUCA RICCI, L'UOMO CHE HA SEGUITO LA TRATTATIVA PER L'ACQUISTO DI AUTOSTRADE, LASCIA CDP E VA A LAVORARE IN MACQUARIE, CHE PROPRIO INSIEME ALLA CASSA HA RILEVATO L'AZIENDA DA ATLANTIA. ALLA FACCIA DELLE SLIDING DOORS…-
COME DAGO-ANTICIPATO, NON È ANCORA FIN-“ITA”! – LA CORDATA CERTARES-DELTA-AIR FRANCE NON HA VINTO NIENTE: NON È STATO SOTTOSCRITTO NULLA, IL GOVERNO HA SOLO DECISO DI PROSEGUIRE I COLLOQUI, MA È ANCORA TUTTO APERTO – E POI C’È DA SCIOGLIERE IL NODO DEI FRANCESI, CHE NON POSSONO PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE CON QUOTE DI CAPITALE, QUELLO DEL PIANO INDUSTRIALE E INFINE LA PARTITA DELLA GOVERNANCE
HABEMUS TETTO! – I MINISTRI DELLE FINANZE DEL G7 HANNO DATO IL VIA LIBERA AL “PRICE CAP” SUL PETROLIO RUSSO! – “CONFERMIAMO LA NOSTRA COMUNE INTENZIONE POLITICA DI FINALIZZARE E ATTUARE UN DIVIETO GLOBALE DI SERVIZI CHE CONSENTONO IL TRASPORTO MARITTIMO DI PETROLIO RUSSO E PRODOTTI PETROLIFERI A LIVELLO GLOBALE". ORA C’È DA DECIDERE QUALE SARÀ IL PREZZO MASSIMO: “SARÀ COMUNICATO PUBBLICAMENTE IN MODO CHIARO E TRASPARENTE"
IL RISULTATO DELLE SANZIONI: GRAZPROM NON HA MAI FATTO COSÌ TANTI SOLDI COME ORA – MENTRE L'EUROPA È IN GINOCCHIO PER IL CARO-ENERGIA, IL GIGANTE RUSSO DEL GAS, VERO FORZIERE DI PUTIN, NEI PRIMI 6 MESI DELL'ANNO HA REALIZZATO PROFITTI PER 41 MILIARDI DI DOLLARI. UN DATO RECORD, OLTRE OGNI STIMA – TANTO FIENO IN CASCINA PER IL CREMLINO, CHE DOVREBBE INCASSARE UNA MEGA-CEDOLA DA 10 MILIARDI DI DOLLARI...
BARCAROTTA! – LA NAVE PIU’ GRANDE DEL MONDO, COSTATA 1,2 MILIARDI, POTREBBE ESSERE DEMOLITA PRIMA ANCORA DI PRENDERE IL LARGO – LA SOCIETA’ TEDESCA “MV WERFTEN”, CHE HA COSTRUITO LA "GLOBAL DREAM II", NON HA TROVATO ACQUIRENTI PER IL COLOSSO DEL MARE DA 9MILA PASSEGGERI ED E’ ANDATA IN BANCAROTTA - DOVRA' LIBERARSI DELL'IMBARCAZIONE ENTRO LA FINE DEL 2023 - VIDEO
“SIAMO IN BALIA DI UNA SPECULAZIONE INTERNAZIONALE, È A RISCHIO LA TENUTA SOCIALE DEL PAESE” – GIANPIERO CALZOLARI, PRESIDENTE DI GRANAROLO, PIANGE SUL LATTE VERSATO E FA UN APPELLO AL GOVERNO PER NON FAR SCHIZZARE IL PREZZO DEL LATTE OLTRE I 2 EURO AL LITRO – “PER COLPA DEL COSTO DELL’ENERGIA E DELL'INFLAZIONE LA FILIERA POTREBBE ESPLODERE, MIGLIAIA DI IMPRESE RISCHIANO LA CHIUSURA” - VIDEO