giuseppe conte roberto gualtieri mes
giuseppe conte roberto gualtieri mes
GOVERNO BATTUTO: NON POTRA' UTILIZZARE LA GOLDEN POWER SU RETELIT - IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO L'USO DEI POTERI SPECIALI - IL PARERE FAVOREVOLE DELL'AGCOM È STATO GIUDICATO IRRITUALE PERCHÉ RILASCIATO SOLTANTO DAL SEGRETARIO GENERALE (CHE NON HA QUESTO POTERE CHE INVECE SPETTA AL CONSIGLIO)
ORO ET LABORO - DOPO NOVE ANNI, IL VALORE DELL’ORO SUPERA LA QUOTA DI 1.900 DOLLARI L'ONCIA - IL METALLO PREZIOSO È PERCEPITO COME UNA COPERTURA SU INFLAZIONE E DEBOLEZZA DELLE VALUTE - A PESARE NELLA IPERVALUTAZIONE ANCHE IL BLOCCO DELL'ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE, A CAUSA DEL COVID19 - PER ALCUNE SETTIMANE SONO STATI FERMI TRE CENTRI DI RAFFINAZIONE DEL CANTON TICINO CHE DA SOLI ASSICURANO UN TERZO DELL'OFFERTA DI ORO A LIVELLO MONDIALE…
SI SENTE ANCORA UN CERTO PROFUMO SUL MONTE DEI PASCHI - LA BCE CHIEDE UN RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DA 700 MILIONI, MENTRE UN GRUPPO DI AZIONISTI VUOLE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI EX VERTICI (PROFUMO E VIOLA). ANCHE PERCHÉ SE NON LA FANNO, E LA RICHIESTA DANNI FINISSE PRESCRITTA, SONO I NUOVI MANAGER CHE RISCHIANO DI DOVER RISPONDERE PER INADEMPIENZA...
CONTANTI SALUTI (E LE BANCHE RINGRAZIANO) – AGLI ISTITUTI PIACE MOLTO LA CRESCITA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI E IL BOOM DEL COMMERCIO ONLINE. PER FORZA, CI GUADAGNANO TANTI SOLDI! – IL SETTORE DEL “CASHLESS” PRESENTA DIVERSE FONTI DI INTROITO CON CUI COMPENSARE TASSI E COMMISSIONI IN CALO: L’EMITTENTE GUADAGNA UNA PERCENTUALE DI QUANTO PAGATO DAL CLIENTE E…