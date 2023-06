'SUCCESSION'? UNA TERRIBILE SERIE SU TRE FIGLI IDIOTI DI UN UOMO D'AFFARI DI SUCCESSO, NIENTE DI PIÙ - SOLO LORO POSSONO PENSARE DI ESSERE PERSONE QUALIFICATE PER DIRIGERE UNA MEDIA COMPANY INTERNAZIONALE - UNO SPETTACOLO BASATO SUL PORNO MILIARDARIO IN CUI GLI SCENEGGIATORI HANNO DOVUTO CONTINUARE A INVENTARE EVENTI E COLPI DI SCENA SEMPRE PIÙ STRAVAGANTI, MA RIMANGONO TUTTI EPISODICI, PERCHÉ NESSUNO DI LORO, ALLA FINE, POTREBBE RIBALTARE LA REALTÀ DELLO SPETTACOLO, OVVERO CHE SI TRATTA DI TRE IDIOTI INCAPACI…

Bill Wyman

succession e i murdoch

I dibattiti sul finale di "Succession" vanno avanti all'infinito, eppure pochi hanno la prospettiva di dire l'ovvio: fin dall'inizio, questo è stato un brutto spettacolo e mal concepito. In effetti, solo loro possono pensare di essere soggetti degni di una serie, proprio come, nel mondo immaginario di “Succession”, sono le uniche persone che pensano di essere qualificate per dirigere una media company internazionale. Il problema è che nemmeno i creatori del mondo reale di "Succession" l'hanno capito.

kieran culkin succession 6

C'erano tre cose cruciali che non andavano in "Succession", e tutte si sono unite per rendere il finale sia assurdo che offensivo.

Problema n. 1: il trio di fratelli non ha credibilità

Il primo problema sono i personaggi dei tre fratelli al centro dello spettacolo. Kendall, Roman e Siobban avevano un bel modo di usare le parole: hanno lanciato dialoghi intelligenti pieni di allusioni culturali e sociali e gergo aziendale. I personaggi erano macchine motorie e avevano anche un modo con la piccola svolta intelligente, come quando, nell'ultimo episodio, Kendall dice: "Carpe the diem".

succession

Ma... da dove l'hanno preso? Nessuno di loro sembra leggere o aver letto. Non fanno ricerche, non tengono riunioni, non mostrano curiosità o cercano informazioni. Non sono persone di tipo A con intelletti finemente sintonizzati che dispensano frecciate ai loro inferiori mentre fanno le cose. Sono letteralmente tre figli idioti di un uomo d'affari di successo, niente di più. Probabilmente è per questo che Kendall non sapeva cosa significa carpe diem. (E perché Shiv non capisce cosa ha fatto Lady Macbeth.)

succession

Come con "Billions", questo è uno spettacolo basato sul porno miliardario. Dovremmo lodare gli interni raffinati, gli aerei privati, le felpe a quattro cifre di Kendall. La bella svolta di "Succession" in questo è ambientare i suoi personaggi di tanto in tanto in cupi SUV neri che rombano lungo le grigie strade finanziarie.

succession 2

In "Succession", vediamo... marmocchi viziati e sporchi che letteralmente non fanno mai niente. Nessuna azienda darebbe una seconda chance a questo trio. Kendall è un sociopatico della Bush League con visioni di grandezza. Ha pronunciato un'insalata di parole, ma non ha alcuna percettibile padronanza degli affari. È un tossicodipendente, ha lo sfortunato aspetto di un tossicodipendente anche quando è pulito, entra ed esce dalla riabilitazione e il più delle volte trasforma le sue dichiarazioni pubbliche in uno spettacolo completo. Con la capacità di attenzione di un criceto, non mostra nessuna delle qualità di un leader d'affari di successo e ha una personalità completamente sgradevole.

JESSE ARMSTRONG CON IL CAST DI SUCCESSION - EMMY 2022

Siobhan è, ovviamente, l'unico personaggio interessante dei tre. Ci è stato detto che aveva lasciato la famiglia per unirsi alla politica liberale ed è stata annunciata come una specie di capo dello staff di un candidato presidenziale. Sembra un po'... a bassa energia per una posizione del genere.

È un'altra di quelle volte in cui hai la sensazione che i creatori della serie siano gli stessi bambini Roy. ("Voglio essere un, un, capo dello staff di un candidato alla presidenza!"). Anche lei pensa di poter dirigere un'enorme entità aziendale. Costantemente messa in disparte e trascurata, alla fine fa le sue mosse tramando dietro le quinte contro i suoi fratelli... e tira fuori un bel niente.

jeremy strong succession

Problema n. 2: è il giorno della marmotta narrativa

Il secondo problema è il vuoto della narrazione al centro dello spettacolo. Nella prima stagione, vediamo un titano degli affari avere un ictus e poi assistere al caos crescente causato dalla sua incapacità di designare un successore. Si scopre che i suoi figli sono degli idioti! Fin qui tutto bene.

Quattro stagioni dopo, è morto e il suo impero è stata venduto al miglior offerente, perché... i suoi figli sono degli idioti. Questa non è una tragedia. Non ci sono difetti o conseguenze fatali. Certamente sembrava che le azioni di Logan Roy fossero inaffidabili nelle prime due stagioni, ma i suoi tre figli che lavoravano insieme o separati semplicemente non erano all'altezza nemmeno per un ragazzo che aveva avuto un ictus. Erano stupidi nella prima stagione, episodio uno, e si agitavano come passere spiaggiate una volta perso il sostegno del padre.

jeremy strong sarah snook succession

La mancanza di un vero e proprio arco narrativo ha reso la vita molto difficile per gli sceneggiatori di “Succession”. Ho perso il conto dei matrimoni che sono stati, inevitabilmente, interrotti da crisi familiari e aziendali di un tipo o dell'altro, o dei vari piani di Kendall o le innumerevoli volte che interrompono Greg. Gli sceneggiatori hanno dovuto continuare a inventare eventi e colpi di scena sempre più stravaganti, ma rimangono tutti episodici, perché nessuno di loro, alla fine, potrebbe ribaltare la realtà dello spettacolo, ovvero che si tratta di tre idioti incapaci.

brian cox succession

Neanche le dinamiche finanziarie sono poi così interessanti. Aziende come Fox/Waystar, valgono quello che sono perché gli azionisti non hanno molta voce in capitolo, visti i meccanismi della proprietà della famiglia. Questa struttura consente a Murdoch/Roy di fare cose straordinarie e anche di fare molte altre cose che sono nell'interesse della famiglia ma non degli azionisti.

succession

Ecco perché rimuovere i Roys sbloccherebbe il valore. Chi vorrebbe acquistare l'azienda ma mantenere i bambini viziati o, data l'opportunità, quale azionista esperto o membro del consiglio vorrebbe procedere con una nuova generazione di Roy al comando?

succession

Questa debolezza narrativa è emersa nell'ultima stagione quando, tra molte altre cose, i ragazzi riescono a farsi carico e negoziare un accordo per vendere l'azienda a un prezzo inaspettato - e poi cambiare idea! È come quella scena de “Il Padrino” quando Michael decide all'ultimo minuto di non uccidere tutti gli altri boss della mafia mentre suo figlio viene battezzato.

Problema n. 3: confusione di caratteri

Il terzo problema con "Succession" è la serie di incoerenze e implausibilità in tutti i personaggi. Gangly Greg è completamente sbagliato. Potrei immaginarlo nelle vesti di un ragazzo stranamente accattivante e ambizioso in maniera disarmante a cui la famiglia si abitua. Invece, gli manca la raffinatezza di tutti gli altri personaggi, abusa della fiducia riposta in lui e praticamente fa un pasticcio a tutti i vari compiti che gli sono stati affidati.

jeremy strong sarah snook succession kieran culkin

Allo stesso modo, potrei immaginare un Connor diverso che, distaccato dai suoi fratelli, si trasforma in un pensatore politico sostanziale con una base reale e un'affermazione lunga ma non banale in una corsa presidenziale.

Tutto questo si è unito per rendere l'ultimo episodio un incubo di incoerenza. Non assumeresti Tom Wambsgans per organizzare un'organizzazione giornalistica internazionale controversa e piena di scandali. Ma poi Mattson, il miliardario svedese, chiude uno dei più grandi affari della storia e con un mondo di titani aziendali a sua completa disposizione... assume Tom per gestirlo!

brian cox con il cast di succession sag awards.

Nel frattempo, Shiv scopre che Mattson l'ha presa in giro e lei si arrabbia... per circa 10 minuti. Poi si gira e tradisce invece suo fratello Kendall. Quell'espediente della trama è stato suggerito dal cugino Greg, che, avendo violato la fiducia sia di Tom che di Mattson... è rimasto nella nuova società.

L'ultimo e più grande insulto del finale ha coinvolto Shiv. La concezione che lo spettacolo ha di lei era sessista nel suo cuore. Si era staccata dalla famiglia, ma poi essenzialmente è tornata a casa strisciando per restare nel nuovo potere. Questo presunto capo dello staff di un candidato presidenziale è diventato falso e avido, e per qualche motivo si attacca a un ragazzo che non sa nemmeno indossare un abito e che saresti imbarazzato a presentare al tuo capo, il candidato presidenziale, perché lui non dice mai niente di interessante. Finisce per essere completamente usata e manipolata da Mattson, e superata in astuzia e umiliata in un modo completamente diverso dal suo ex marito.

succession 3

Quindi lei ... fotte per i suoi fratelli e, invece di prendere i suoi miliardi dalla vendita di Gojo e avere il suo bambino e una nuova vita in pace, torna a suonare il secondo violino al Tom spanato. Niente di tutto questo ha nulla a che fare lontanamente con il personaggio che abbiamo visto in quattro stagioni, ed è nato solo perché gli sceneggiatori erano alla disperata ricerca di una svolta risonante alla fine.

succession.

Alla fine, lo spettacolo è diventato così pieno di sé che ha iniziato a riempire episodi con quei cupi giri in SUV con autista per la città. Sono diventati esagerati e prepotenti. Hai iniziato a pensare: “Sai una cosa? New York in realtà non è così grigia. E a leggere tutte le lamentele su Kendall nei giorni successivi al finale, viene spesso trascurato il fatto che anche lui sia rimasto con molti miliardi di dollari con cui fare qualcosa.

jeremy strong succession

Solo nel mondo capovolto di “Succession” la sua fine poteva essere trattata con tanta solennità. La classe dei media in America si è infatuata di "Succession", ovviamente. Il sito web del New Yorker, per citare solo un esempio, ha pubblicato cinque storie sulla serie la scorsa settimana. Conosciamo entrambi molte persone che l'hanno visto, ma è perché viviamo in una bolla. Il finale ha segnato ben 2,9 milioni di spettatori: il finale di uno spettacolo che ha avuto un fascino molto più ampio, come "Game of Thrones", che ha attirato 19,3 milioni di spettatori.

