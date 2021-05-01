Da https://www.vigilanzatv.it/rai3-concerto-1-maggio-panico-per-il-monologo-shock-di-fedez-su-ddl-zan-contro-vaticano-e-lega/
matteo salvini a quarta repubblica
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ABBIATE FEDEZ – “VIGILANZA TV”: PANICO A VIALE MAZZINI PER IL MONOLOGO DEL RAPPER QUESTA SERA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO SUL CONTROVERSO DDL ZAN. FORTE RISCHIO DI STRALI CONTRO LA LEGA, LA DESTRA E IL VATICANO. IL DIRETTORE DI RAI 3 FRANCO DI MARE VIENE DESCRITTO PIUTTOSTO “INQUIETO” - INTANTO LA LEGA DIFFIDA LA RAI...-
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OTTOBRE 1973, MONTANELLI VIENE LICENZIATO DAL CORRIERE DELLA SERA DA PIERO OTTONE. COME ANDÒ VERAMENTE? PIANSERO ENTRAMBI? O SOLO UNO DEI DUE? STEFANO MIGNANEGO, FIGLIO DI PIERO OTTONE, RIVELA COME ANDARONO LE COSE: “MIO PADRE NE SOFFRÌ, MA ERA ANCHE CONVINTO DELL’INEVITABILITÀ DELLA DECISIONE. INDRO AVEVA..." – SUL FATTO CHE OTTONE AVREBBE NASCOSTO IL NOME DI MONTANELLI IN PRIMA PAGINA, QUANDO INDRO FU GAMBIZZATO DALLE BRIGATE ROSSE LA VERITÀ È CHE…
FRANCESCA BENEVENTO, QUAL BUON VENTO?: “SPERANZA? UN EBREO DIRETTO DALLA MCKINSEY” – IL DELIRIO DELLA CONSIGLIERA MUNICIPALE DI ROMA EX M5S ORA NEL GRUPPO MISTO ("MA SONO VICINA A RINASCIMENTO CON SGARBI") -I PADRONI DI SPERANZA DOPO AVER CREATO LA DITTATURA SANITARIA IN ISRAELE, ORA VOGLIONO FARE LO STESSO QUI. IL VACCINO? E’ ILLEGALE. E ANCHE BILL GATES STA GIOCANDO SPORCO. (MANCA SOLO IL GRANDE PUFFO E POI IL COMPLOTTONE E’ COMPLETO)
POMO DELLA DISCORDIA – L’ANTITRUST EUROPEA CONTRO APPLE DOPO IL RECLAMO DI SPOTIFY: ''DISTORCE IL MERCATO DELLO STREAMING MUSICALE ABUSANDO DI POSIZIONE DOMINANTE'' - LA COMMISSIONE EUROPEA CONTESTA ALLA SOCIETÀ DI CUPERTINO L’USO OBBLIGATORIO DEL MECCANISMO DI ACQUISTO IN-APP, CON UNA COMMISSIONE DEL 30%, E LE RESTRIZIONI CHE IMPEDISCONO DI INFORMARE GLI UTENTI DI IPHONE E IPAD DI POSSIBILITÀ ALTERNATIVE DI ACQUISTO – ECCO LA RISPOSTA DELLA COMPAGNIA DI TIM COOK….
“MI SAREBBE PIACIUTO ALLENARE LA ROMA. PECCATO. LA SUPERLEGA? SOMMO FASTIDIO, PER NON DIRE RIPULSA” - MARCELLO LIPPI PRENDE LE DISTANZE DA AGNELLI MA NON VUOLE PARLARE DI JUVE: “È STATA CASA MIA PER 8 ANNI, PER ELEGANZA E STILE NON MI PARE SIA IL CASO DI DIRE ALCUNCHÉ - POI INCORONA L’INTER, ESALTA LA NAZIONALE DI MANCINI CHE HA PUNTATO SUI GIOVANI. GLI EREDI? JURIC, DE ZERBI E ITALIANO
CAFONALINO – COLAZIONE IN VILLA DA MARISELA PER FESTEGGIARE IL LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE DAL TITOLO CHE E’ TUTTO UN PROGRAMMA: “RIBELLARSI” - DA MARINA CICOGNA, IN TOTAL WHITE, A RENATO FARINA, DALLA REDIVIVA ANNA LA ROSA ALL'IMMARCESCIBILE ANNA COLIVA: ECCO CHI C’ERA – MARISELA: "SICCOME ANCH'IO MI RIBELLO A TUTTA QUESTA DEPRESSIONE CHE CI CIRCONDA, HO VOGLIA, CON LA DOVUTA PRUDENZA, DI…"
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
UN PAESE DI ‘’OMEOSESSUALI’’ VIRTUALI - SEMPRE PIU’ ITALIANI ACQUISTANO FARMACI OMEOPATICI ONLINE- UN ACQUIRENTE SU DUE COMPRA ALMENO 8 PRODOTTI L'ANNO: I MOTIVI - L’AVVERTIMENTO DEL PRESIDENTE DI OMEOIMPRESE GIOVANNI GORGA - RISPETTO AI RIVENDITORI TRADIZIONALI ALL'E-COMMERCE MANCA…