AIUTO, AVVISTATI DUE ''GOMMONI'' SULLA BARCA DELL’INGEGNERE! – “CHI” SCODELLA LE FOTO DI CARLO DE BENEDETTI CHE SVACANZA CON I LABBRONI PREFERITI DI LILLI-BOTOX GRUBER IN COSTA SMERALDA SUL SUO NUOVO MEGA YACHT DA 72 METRI PAGATO 62 MILIONI 900 MILA EURO – PRIMA DELLA CONDUTTRICE DEL "FATTO E MEZZO", CHE OSPITA SPESSO IL PATRON DELLA BORGHESIA “ILLUMINATA” CON IL CUORE A SINISTRA E IL PORTAFOGLI IN SVIZZERA, CDB AVREBBE OSPITATO IL CRITICO DEL "CORRIERE", ALDO GRASSO… - LE FOTO DELLO YACHT DI CDB

Anticipazione da Chi

SILVIA MONTI LILLI GRUBER CARLO DE BENEDETTI SULLO YACHT

Questa settimana in esclusiva su CHI le foto di Carlo De Benedetti in vacanza in Costa Smeralda. L'editore festeggia il primo anno del quotidiano Domani in compagnia della moglie Silvia Monti e di alcune amiche, fra cui Lilli Gruber, a bordo del suo nuovo mega yacht.

tankoa solo s701 il nuovo yacht di carlo de benedetti 10

De Benedetti è spesso ospite della giornalista a Otto e mezzo, il programma che conduce su La7. Fra la Gruber e l'Ingegnere c'è un'amicizia di lunga data. Nelle immagini pubblicate da CHI li vediamo scambiare lunghe chiacchierate passeggiando sul ponte del lussuoso yacht: si tratta del Solo, che l'imprenditore ha acquistato quest'anno per 62 milioni e 900 mila euro. Lungo 72 metri, uscito nel 2019 dai cantieri Tankoa di Genova, accoglie 12 persone e dispone di spa, beach club, palestra vetrata, lounge, piscina di 6 metri.

LILLI GRUBER SULLO YACHT DI CARLO DE BENEDETTI

lilli gruber carlo de benedetti CARLO DE BENEDETTI LILLI GRUBER

