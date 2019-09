Luana Rosato per il Giornale

alba parietti

Solita ricevere commenti sprezzanti nei suoi confronti, questa volta Alba Parietti non è riuscita a rimanere in silenzio davanti alla critica feroce di un hater ed è esplosa con rabbia dando dello “stron.. senza allegria” al suo detrattore.

Tutto è nato da una succulenta colazione in camera da letto che la Parietti ha voluto postare sul suo profilo Instagram elogiandone le qualità.

“La mia colazione con le marmellate biologiche fatte in casa... Ospitalità siciliana gattopardesca della famiglia Tasca”, ha scritto la showgirl ringraziando lo staff per la cortesia dimostratale e per le fantastiche ore che le stavano facendo trascorrere. Lei, che si trovava in Sicilia in occasione della gara canora di Vallelunga, mai avrebbe immaginato che un utente della rete avrebbe usato quell’immagine per accusarla di essere una finta sostenitrice della sinistra italiana.

alba parietti

“Se avesse vinto il comunismo in Italia col ca..o che facevi la colazione biologica a letto in una tenuta nobiliare, al massimo due cipolle contaminate alla Chernobyl – ha tuonato l’hater della Parietti - . Buongiorno compagna Alba evviva la resistenza, evviva la libertà e sempre bella ciao. Che adorabile farabutta”. Offese che la Parietti non ha accettato e che l’hanno fatta sbottare:

“Si farabutta? Lei lo sa che rinunciai a nove miliardi delle vecchie lire per non dovere mai rinunciare al mio libero pensiero? Farabutto lei non è . Lei mi sembra solo un frustrato da poco, irrisolto e non stupido ma proprio per questo il suo pensiero violento pieno di risentimento la rende ancora più squallido. Lei è lucidamente un povero st....o senza allegria”.

Una replica che ha istigato ancora di più l’hater della Parietti: “Dolce Alba quanta violenza verbale e quanta acrimonia: “adorabile farabutta” è un commento ironico e simpatico equivale a dire che adorabile canaglia – ha aggiunto ancora l’utente - . E poi parlare di soldi è molto volgare e non va proprio bene, non si addice ad una donna bella e intelligente come lei.

alba parietti

La saluto compagna Alba e si prenda meno sul serio (non mi risultano sue opere, degne di nota che hanno segnato la storia di questo paese). Buona vita e si rilassi, mi scusi, dimenticavo che alla storia passeranno certamente le sue lunghe gambe e il suo gran c..o... Eh, e non è poco, anzi”. Davanti all’ennesima provocazione, però, la Parietti ha lasciato scivolare nel vuoto le critiche.

alba parietti alba parietti alba parietti alba parietti alba parietti ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI alba parietti sexy instagram alba parietti alba parietti sexy instagram alba parietti sexy instagram alba parietti sexy instagram 3 ALBA PARIETTI alba parietti sexy instagram 1 ALBA PARIETTI A PORTA A PORTA alba parietti sexy instagram 2 alba parietti alba parietti alba parietti alba parietti alba parietti alba parietti 2 ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI alba parietti ALBA PARIETTI A BELVE CON FRANCESCA FAGNANI ALBA PARIETTI