Ross McDonagh per “Daily Mail”

angelina jolie e brad pitt 1

Una volta disse che era andata a letto solo con quattro uomini, di cui tre erano i suoi mariti. Ma Angelina Jolie ha una storia sessuale bizzarra, iniziata in età pre-scolastica, quando faceva parte del gruppo delle “Kissy Girls”. Raccontò nel 2007 a “Ok!Magazine”: «Ero molto “sessuale” all’asilo. Avevo creato un gioco in cui baciavo i maschi, pomiciavano e ci spogliavamo. Sono finita in un mare di guai!».

Perse la verginità a 14 anni, con la benedizione della madre: «A quell’età o facevo cose spericolate per strada col mio fidanzato o stavo con lui nella mia stanza da letto, accanto a quella di mia madre».

ANGELINA JOLIE

Nell’adolescenza le cose si sono incupite. Era affascinata dai coltelli e si autolesionava: «Il sesso e le emozioni con il mio fidanzato non erano abbastanza. Allora io ho tagliato lui e lui ha tagliato me. Ci siamo scambiati qualcosa e il mio cuore ha battuto fortissimo. Da allora, ogni volta che mi sentivo intrappolata, mi sono tagliata. Ho ancora un sacco di cicatrici. Era un’età avventurosa e dopo qualche birra, le cose succedevano».

angelina jolie

A 20 anni aveva provato qualsiasi droga, inclusa cocaina, ecstasy, LSD ed eroina, la sua preferita. Sul set di “Hackers” incontrò Jonny Lee Miller, a suo dire la seconda relazione sessuale della sua vita. Una volta mollati, la Jolie si dedicò alla prima sua relazione lesbo con la modella Jenny Shimizu: «Mi innamorai di lei la prima volta che la vidi. L’avrei sposata», dichiarò la Jolie in una intervista. Sposò invece Miller, in un ritorno di fiamma: si presentò alle nozze con una maglia bianca e il nome del marito scritto con il sangue.

La Shimizu dice che comunque la loro relazione continuò anche mentre la Jolie era sposata: «E’ durata anni, lei è così: bellissima e di mentalità aperta». L’anno successivo, sul red carpet dei “Golden Globes”, baciò in bocca suo fratello. Lo rifece qualche mese dopo dando scandalo.

angelina jolie

In seguito incontrò Billy Bob Thornton (di 20 anni più grande) e due mesi dopo si sposarono a Las Vegas. Lei si tatuò il suo nome sul braccio e ognuno girava con al collo la fiala di sangue appartenente all’altro. Si giurarono amore eterno e si mollarono poco dopo perché “non avevano niente in comune”. Disse che non avrebbe più voluto relazioni sentimentali e invece si innamorò di Brad Pitt, sposato con Jennifer Aniston.

Inizialmente negò tutto: «Non riuscirei a guardarmi allo specchio la mattina se stessi con un uomo che ha tradito la moglie. Non me lo perdonerei, dato che mio padre tradì mia madre». Eppure sono stati insieme 12 anni, hanno sei figli, e si sono sposati solo due anni fa, a coronamento di un rapporto che sembrava solidissimo.

ANGELINA JOLIE

Nonostante voci su sue presunti flirt con Colin Farrell e Jared Leto, continua a dire che è stata a letto con soli quattro uomini, e tre erano suoi mariti. Ma in una intervista del 2004 ha anche ammesso che aveva “vari amici” con cui si intratteneva in modo adulto: «Posso avvicinarmi ad un uomo ma solo se non interferisce con la mia famiglia. Non ho mai fatto sesso da una botta via, solo con gente che conosco bene».

BRAD PITT E ANGELINA JOLIE

