ARBORE MAGIQUE – DALL'INTERVISTA A VERDONE NEI PANNI DI DON SEVERINO ALLA COMMOVENTE 'O MIA BELA MADUNINA' DI ENZO JANNACCI E ALLO SCAT JAZZ DI DALLA, IN 'STRIMINZITIC SHOW' LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA DEI TAGLI RITAGLI E FRATTAGLIE VINCE SU OGNI POSSIBILE OBIEZIONE (AD INIZIARE DAL RISCHIO NOSTALGIA) - "UN PATCHWORK, PIÙ ADATTO ALLA SECONDA SERATA, IL CUI PREMIO FINALE È IL BUONUMORE" - VIDEO

Maurizio Caverzan per “la Verità”

Sincronizzato sulla ripresa di una vita quasi normale, è arrivato Striminzitic show, il nuovo programma di Renzo Arbore, il cui titolo allude alla realizzazione casalinga e in totale economia di mezzi, che ci terrà compagnia fino all'inizio di luglio (Rai 2, lunedì in prima serata e da martedì in seconda).

L'obiettivo è provare a riportare un po' di buonumore dopo i 100 giorni di reclusione, sebbene anche lo show debba sottostare al distanziamento, all'assenza di pubblico e di ospiti, e sia dunque più adatto alla seconda serata, del resto territorio prediletto di Arbore. L'unica spalla è Gegè Telesforo, che fa da contrappunto al maestro e ordina la scaletta del repertorio davvero formidabile.

Quando i pezzi pescati dalla miniera arboriana sono del livello artistico visto nelle prime due serate, val la pena anche correre il rischio dell'autocelebrazione, sempre in agguato quando si tratta di programmi con le teche dei mostri sacri. Dal duetto di scat jazz tra lo stesso Telesforo e Lucio Dalla a Vittorio Gassman che prova Maruzzella, dall'intervista a Carlo Verdone nei panni di don Severino fino alla commovente O mia bela Madunina di Enzo Jannacci in piazza Duomo, dal grammelot meridionale di Gigi Proietti alla comicità surreale di Maurizio Ferrini, la qualità e la freschezza dei tagli ritagli e frattaglie vince su ogni possibile obiezione.

Compresa quella del rischio nostalgia, nascosto anch' esso dietro l'angolo, ma del quale il conduttore e autore (con Ugo Porcelli, Telesforo e Giovanna Ciorciolini) è ben avveduto, tanto da ribadire che Striminzitic «non è il nuovo Quelli della notte», del quale dosa sapientemente i ripescaggi.

Rimangono invece gli intermezzi, i tormentoni, i disturbi esterni, classici arboriani qui rappresentati dagli inconvenienti della vita condominiale, le citofonate inopportune e le invadenze dei vicini di casa. E rimangono anche gli inserti e gli incerti della politica, pure questi must della casa, con i doppiaggi incomprensibili montati sul labiale del premier Giuseppe Conte o del governatore Vincenzo De Luca.

Anche la formula è quella, supercollaudata, di sempre: il jazz come linguaggio, la contaminazione come modalità espressiva, fatta da uno spartito base, infarcito di improvvisazioni, digressioni, innesti, assoli e pezzi standard dove tutto, nell'apparente confusione simboleggiata anche dalla sterminata oggettistica kitsch, trova la sua perfetta collocazione. Musica, comicità, cinema, teatro, televisione, soprattutto leggerezza, in un patchwork scientifico il cui premio finale è il buonumore di cui si diceva all'inizio.

