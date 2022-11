AVVISATE LE SCIURE DI NEW YORK E SAN FRANCISCO: CHI VA AL CINEMA A VEDERE "TRIANGLE OF SADNESS", IL FILM VINCITORE DELLA PALMA D'ORO A CANNES, POTREBBE RICEVERE DEL BOTOX GRATIS! LA PRODUZIONE DEL FILM HA DECISO DI OFFRIRE ALCUNI GADGET PROMOZIONALI, MA SOLO ALLA CLIENTELA AMERICANA (LE SVIPPATE ITALIANE ERANO GIÀ IN FILA…)

DAGONEWS

BOTOX GRATIS PER CHI VA A VEDEREE TRIANGLE OF SADNESS

Avvisate le sciure di New York e San Francisco: chi va al cinema a vedere Triangle of Sadness, il film di Ruben Östlund vincitore della Palma d'Oro a Cannes, potrebbe ricevere del botox gratis.

La produzione del film ha deciso di offrire alcuni gadget promozionali unici per l'acquisto dei biglietti, tra cui sacchetti per il vomito, granate d'oro e il già citato botox, come riporta IndieWire.

Tutto in linea con la trama del film, incentrata su una nave da crociera di lusso per ricchi e famosi che affonda, lasciando a terra i suoi passeggeri, tra cui un modello (Harris Dickinson), la sua ragazza (Charlbi Dean) e il capitano della nave (Woody Harrelson).

È stata Neon, la casa Il distributore di Triangle of Sadness, Neon, a twittare la promozione, chiedendo ai potenziali acquirenti di biglietti se sono "abbastanza belli".

Il film è attualmente in programmazione a New York, Los Angeles e San Francisco ed è stato distribuito in edizione limitata il 7 ottobre.

triangle of sadness triangle of sadness 8 triangle of sadness 6 triangle of sadness 1 woody harrelson triangle of sadness triangle of sadness 5 triangle of sadness triangle of sadness 1 triangle of sadness 2 triangle of sadness 4 triangle of sadness 7

harris dickinson triangle of sadness ruben ostlund woody harrelson triangle of sadness woody harrelson ruben ostlund triangle of sadness WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS triangle of sadness 3