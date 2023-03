IL BOSS STA MALE - BRUCE SPRINGSTEEN E LA SUA E STREET BAND HANNO ANNULLATO IL CONCERTO PREVISTO IN OHIO, MA I FAN POTRANNO TENERE IL BIGLIETTO E UTILIZZARLO PER UNA NUOVA DATA - NON È STATO COMUNICATO QUALE SIA LA MALATTIA CHE HA IMPEDITO AL 73ENNE SPRINGSTEEN DI ESIBIRSI: I GIORNALI AMERICANI IPOTIZZANO CHE SI TRATTI DI COVID POICHÈ NEI GIORNI SCORSI DIVERSI COMPONENTI DELLA BAND ERANO STATI CONTAGIATI DAL VIRUS…

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - Il boss si ferma per "malattia". Bruce Springtseen e la sua E Street Band hanno annullato il concerto previsto questa sera a Columbus, in Ohio, ma i fan potranno tenere il biglietto e utilizzarlo per una nuova data. Quale sia la malattia che ha impedito a Springsteen di esibirsi non è stato detto ufficialmente, i giornali americani ipotizzano che si tratti di Covid poichè nei giorni scorsi diversi componenti della band erano stati contagiati dal virus. Il concerto in Ohio era una delle tappe del tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016.

