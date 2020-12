LA BUONA “NOVELLA” - “IL GFVIP? UNA TRAGEDIA ENORME, UNA DEVASTAZIONE”, LA BATTUTA DI PICONE SCATENA IL PANDEMONIO SUL WEB – CHE "GRANDE BORDELLO"! SELVAGGIA ROMA IMPAZZISCE CONTRO LA GREGORACI: "VAFFANCULO, HAI ROTTO I COGLIONI, TORNATENE A MONTECARLO" - CHE COSA NASCONDE LA RABBIA DI ELISABETTA VERSO LA SALEMI? L’EX MOGLIE DI BRIATORE É INFATUATA ANCORA DI PIERPAOLO PRETELLI..

Ivan Rota per Novella 2000- www.novella2000.it

Le fan (e i fan) sono in ambasce. Damiano Carrara, lo chef più figo d’Italia sembra essersi fidanzato. A far nascere questo gossip è stato lui stesso in quanto ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo immortala insieme alla sua nuova fidanzata. Poiché é un uomo che tiene molto alla sua privacy, il pasticciere di “Bake Off” non ha ancora rivelato l’identità della donna misteriosa.

Imitazioni al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è stato il primo ad esibirsi, stracciando in partenza tutti gli altri giocatori. La sua versione di Selvaggia Roma è stata spettacolare. Un tacco vertiginoso, minigonna e trucco, con un lipgloss sempre tra le dita, così si presenta la Selvaggia Zorzi: una fantastica coatta.

Che cosa nasconde la rabbia di Elisabetta Gregoraci verso Giulia Salemi? C’é un segreto che non possiamo rivelare, ma traspare dalle parole di Elisabetta e in parte da quelle della contessa de Blanck... L’ex moglie di Briatore é infatuata ancora di Pierpaolo Pretelli e andrebbe addirittura nel “cucurio ” con lui. C’é peró chi pensa sia proprio lui il vero giocatore del reality.

Un aspetto diverso di Elisabetta Gregoraci: pur di interpretare un cameo in un film di qualità come “Aspromonte” diretto dal Grande Mimmo Calopresti con protagonista Valeria Bruni Tedeschi, ha accettato di vivere per settimane con il figlio Nathan Falco in uno sperduto paesino dell’ Abruzzo in una spartana stanza e con un cachet sindacale con il quale non ti paghi nemmeno una cena al Billionaire.

Web infuriato con Striscia la Notizia. Picone ha desiderato portare alla luce dei numeri di cui non era al corrente: in dieci anni ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi in Italia. Ficarra ha commentato che nella lista ci si potrebbe pure aggiungere il Grande Fratello Vip. “Quella – ha concluso – è una tragedia enorme, una devastazione”. Le intenzioni saranno state anche buone, ma l’atto di leggerezza ha scatenato pesanti critiche.

A parte il matrimonio con Afrojack, la star del twerking Elettra Lamborghini ha passato un periodo piuttosto complicato. Oltre al ricovero del fratello in ospedale, la celebre ereditiera é distrutta per la morte del suo cavallo, ma al ritorno del viaggio di nozze la trovato un bellissimo regalo del marito: una lussuosissima auto bianca.

Entrata trionfale di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip anche se gli é stato fatto lo scerzo di farlo entrare dal “cucurio” dove si é spaventato per gli uccelli che escono dai cucú. La scena é diventata virale ed é stata inserita in meme che uniscono il cantautore a Jim Carrey in “The Mask” è a Michael Jackson. Inoltre prima della sua entrata, Barbara D’ Urso ha mostrato la scena in cui lei è Malgioglio interpretavano rispettivamente Megan Markle e la Regina Elisabetta. Trash? No, fantasticamente “camp” come spesso si definisce la conduttrice che adora Andy Wharol e John Waters.

A proposito di Andy Wharol, pochi sanno che il re della pop art interpretó un film in Italia al fianco di Elizabeth Taylor: un piccolo cameo in “Identikit” diretto da Giuseppe Patroni Griffi, film che purtroppo fu un flop.

Stefania Orlando, concorrente del GF Vip, ha partecipato a un film che é stato censurato da YouTube, ma non perché fosse hard: si tratta di “Nuovo Ordine Mondiale” che narra di politica e logge massoniche. Ma che ci azzecca la Orlando?

La bellissima Dayane Mello, ora al GF Vip, é stata notata anche all’estero: pare che là produzione del prossimo 007 abbia messo gli occhi su di lei per averla come Bond Girl. Auguri.

LIn occasione della giornata Internazionale perl’eliminazione della violenza contro le donne,anche i City Angels con la madrina Daniela Javarone e alcune donne volontarie de City Angels hanno voluto contribuire con una serie di foto il loro sostegno ha tutte le donne che ogni anno subiscono maltrattamenti,violenze fisico o psicologiche e stalking.

Chi ha messo gli occhi sul bel tenebroso legato per anni con un famoso stilista? Un altro stilista molto meno noto che ha l’atelier in periferia. I tempi cambiano.... Il ragazzo ha partecipato recentemente a un reality.

