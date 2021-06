Ivan Rota per “Novella2000-www.novella2000.it"

gabriele corsi e malgioglio in mutande per i maneskin

Cristiano Malgioglio una ne fa, cento ne pensa: dopo il duetto con Orietta Berti, dopo aver preso casa in Turchia per stare vicino al suo amore, ora é stato folgorato (si fa per dire) sulla via di Damasco: dopo aver visto “J”ai tué ma mère” di Xavier Dolan, é impazzito per il film e per il regista. Da una settimana si stanno scrivendo: Malgy gli ha chiesto di dirigere il suo prossimo video. Vediamo cosa deciderà l’ex enfant prodige del cinema canadese. Ricordiamo che i film di Dolan sono su Cielo ogni lunedì nella rassegna Pride.

Damiano, leader dei Maneskin, era stanco di avere i paparazzi sotto casa e quindi da un pò ha rivelato il nome della sua ragazza ovvero Giorgia Soleri. Ma, dopo le ultime dichiarazioni della compagna che parla un po’ troppo, sicuramente i paparazzi torneranno. Ecco cos’ha detto:” Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!” Ricordiamo che anche Vittoria De Angelis, la bionda dei Maneskin, ha fatto coming out. Tutto molto rock.

francesco gabbani 2

Amatissimo (non solo) da Mara Venier, Francesco Gabbani potrebbe presentarsi presto in una nuova veste. Sul cantante trionfatore di un recente Sanremo ha messo gli occhi un dirigente Rai che vorrebbe affidargli un programma di musica come presentatore.

Justine Mattera da tempo veste stilisti fighi e su Instagram si presente in pose sexy, ma ricche di glamour e eleganza. Ha dichiarato (paole sue) di aver rifiutato di partecipare al GF Vip per il cachet troppo basso e perché é un programma trash. Forse dimentica i tempi in cui con il marito Paolo Limiti parlava in tv con Floradora, un cane di pelouche...

giorgia soleri

Torna la Milanesiana.Presentazione ieri sera al Piccolo Teatro a Milano. La manifestazione, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, promossa da Comune di Milano e da Regione Lombardia, è giunta alla 22esima edizione.Spazio a letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport, e a tanti ospiti italiani e internazionali: il tema dell’edizione 2021, scelto da Claudio Magris, è il progresso.In programma oltre 65 incontri (in 25 città), più di 150 ospiti italiani e internazionali e 10 mostre.

Una coppia che spacca. Lui é Giovanni Bozzetti ,imprenditore, manager e docente,Oggi ha scritto un libro “Emirati:nulla é impossibile” condividendo le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia. Un libro che, visto Il boom di vendite,, ora sará tradotto in inglese. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una realtà. Lei, la moglie, é Ludmila Voronkina, affascinante top model icona di Fausto Puglisi per l’ultima campagna di Roberto Cavalli. A Ludmila ora é stato proposto un cameo in una serie cult.

vasco d urso

Un amore durato pochi mesi, ma che l’accecó: una Barbara D’Urso in vena di confidenze, dopo aver detto che ai tempi della loro relazione Vasco Rossi era “bello come il sole”, ha rivelato perché la loro storia finí. Dopo tanti anni la conduttrice ha rivelato la verità. Si separarono a causa dell’entourage del musicista che gli avrebbe suggerito di rompere con la giovane D’Urso per dedicarsi alla carriera. Amen.

Ogni buon genitore deve sempre offrire il massimo ai propri figli. Ovviamente David e Victoria Beckham non sono da meno. Infatti, i figli della coppia, Brooklyn, Romeo e Cruz prendono lezionidi danza direttamente dal grande ballerino e cantante R&B Usher. I tre ragazzi e la piccola Harper hanno a disposizione anche una casetta sull’albero dal valore di 20 mila dollari in cui è stato montato un telescopio da 50 mila dollariper scrutare le stelle in qualsiasi momento si voglia.

lecciso al bano 8

La nuova vita di Lele Mora: Ha fondato la “Lele Mora Academy”, un’agenzia per tutti quelli che vogliono buttarsi nel mondo dello spettacolo. I lavori sono già iniziati e gli iscritti sono già molti. Corsi di ogni tipo:canto e musica, recitazione e cinema, fiction tv, dj e producers, Influencers, arte, moda e persino giornalismo. Manca solo un corso per infermieri. Il sito promette star internazionali come docenti. Fuori i nomi, se é vero...

adua del vesco

Tempo di ritrovare la felicità: mentre al cinema esce il delizioso “La Felicitá degli Altri” con Berenice Bejo e Vincent Cassel, Luciano Mancini ha presentato il suo primo libro “La Ricetta della Felicità”In uno spazio interamente dedicato per il lancio, in nella piazza Duomo a Milano. Mancini sará il 17 da Madame Betty al Sushi Jazz a Pietrasanta. E poi il LoveTour continua con l’autore su un camper in compagnia di due cameramen :attraverserà le città italiane più rappresentative, come Bologna, Firenze, Roma, Capri, Napoli e Foggia.

giulia de lellis

Santa Maria da Uomini e Donne:Ecco cosa ha detto la tuttologa Giulia De Lellis su Maria De Filippi: “Avendola conosciuta personalmente, posso dire che Maria non è distaccata ma solo molto obiettiva. Lei per me è stata ed è un riferimento, un esempio. Anzi, l’esempio assoluto di conduttrice. Vorrei proprio essere una conduttrice come lei, molto obiettiva e anche molto onesta, calma e controllata e con le sue proprietà linguistiche. Maria non è assolutamente una persona che rimane distaccata, anzi, crea un grandissimo meraviglioso rapporto con tutte le persone che fanno parte dei suoi programmi”. Purtroppo “Love Island Italia”, il reality condotto dalla De Lellis, non decolla...

Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco, concorrente del GF Vip,è salita al top trend di Twitter grazie a una frase infelice riguardante le donne al volante: “ Andrea (Zenga,suo compagno, conosciuto nella casa del GF Vip) la sua non me la faceva guidare, giustamente, capitelo. Parliamoci chiaro: noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo. Comunque tutto ok, sono sana e salva come vedete”.

justine mattera

Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.

Lui é un muscoloso attore con due espressioni, con cappello e senza cappello. Lei é una collega dall’ unica espressione. Ormai anche i sassi sanno che la loro storia é inventata anche perché il cuore di lui batte da sempre altri lidi...

BURIONI-CAPUTO

Da leggo.it

justine mattera 9

Ripartono i concerti, sia all'aperto, sia al chiuso. Ovviamente con tutte le precauzioni del caso, come la mascherina e il distanziamento, ma le regioni che sono in zona bianca, finalmente, possono tornare a toccare con mano un pizzico di normalità. E quello che sembra pronto a fare anche il noto virologo Roberto Burioni che - su twitter - rispondendo a Sergio Caputo che metteva a conoscenza i proprio follower della sua esibizione live - assicurava la sua presenza al Blu Note di Milano.

Il virologo ha scritto su twitter: "Io con amici giovedì sera set ore 20", facendo capire che prenderà parte alla serata, la prima dopo il lungo periodo di pandemia che segna un ritorno alla normalità anche per chi è stato in prima linea nella lotta al virus e restituisce per la prima volta un leggero sapore di ritorno alla normalità. Tra Caputo e Burioni si è assistito anche a un simpatico scambio di Tweet. Inizialmente il virologo ha scritto "Se porto con me l'LP originale di "un sabato italiano" posso disturbarla per un autografo in qualità di fan della prima ora?", una richiesta a cui Capito ha risposto: "Certo".

ROBERTO BURIONI IN Vaccini. 9 lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi

Il Sergio Caputo Trio (Sergio Caputo, Fabiola Torresi e Alessandro Marzi), torna live dopo otto mesi di fermo a causa del Covid e sceglie il Blue Note di Milano per far ripartire la sua musica. Giovedì e Venerdì alle ore 20:00 e alle ore 22:00 ci saranno le prime date di una serie di concerti che si stanno concretizzando in una estate vogliosa di musica dal vivo. Si tratta anche dell'inaugurazione del locale milanese per questa stagione post pandemia.

sergio caputo

Il Sergio Caputo Trio ha lavorato a distanza durante i vari lockdown, con Sergio Caputo in Francia, Marzi e Torresi a Roma, incontrandosi solo via computer e in questo modo producendo l'EP dal titolo "Gossip". Giovedì e venerdì sera sarà infatti la prima riunione "fisica" della band dopo mesi di stop, con un repertorio storico ma anche con varie innovazioni e qualche rarità.

sergio caputo 4

«La gente ha fame di musica e spensieratezza, dopo quasi un anno di grandi preoccupazioni» - per usare le parole di Caputo - «e queste non le faremo certo mancare! Se mai, la sfida più grande di questa estate sarà la difficoltà negli spostamenti, con treni e voli ridotti, tratte cancellate e capacità di pubblico "dimezzata" per le necessarie misure di distanziamento. Ma tutto deve ripartire lo stesso, e siamo pronti a rimboccarci le maniche».

giorgia soleri 19 giorgia soleri 15 justine mattera giorgia soleri 12 sergio caputo 3 giorgia soleri 16 giorgia soleri 20 giorgia soleri 2 justine mattera justine mattera 5 giorgia soleri 5 giorgia soleri 1 de lellis giulia de lellis genitori vs influencer 3 justine mattera justine mattera justine mattera giorgia soleri 17 giorgia soleri 18 justine mattera 10 justine mattera justine mattera 8 justine mattera 2 justine mattera 3 justine mattera 9 justine mattera 1 justine mattera justine mattera justine mattera 4 JUSTINE MATTERA justine mattera 7 justine mattera justine mattera 6 JUSTINE MATTERA justine mattera 5 giulia de lellis 1 giorgia soleri 21 giorgia soleri 6 JUSTINE MATTERA giulia de lellis 2 giorgia soleri 9 giorgia soleri 8 justine mattera justine mattera giorgia soleri 11 justine mattera caravaggesca justine mattera 9 justine mattera 3 justine mattera 19 justine mattera 20 justine mattera 21 justine mattera 8 justine mattera 6 justine mattera 7 giorgia soleri e damiano david 1

sergio caputo 2