16 mag 2024 12:16

CANDELA FLASH! MYRTA MERLINO SALUTERA' IN ANTICIPO "POMERIGGIO 5" IL PROSSIMO 30 MAGGIO, PER DUE SETTIMANE LA TRASMISSIONE CONTINUERA' CON GIUSEPPE BRINDISI. E IN AUTUNNO? COME DAGOANTICIPATO PER LA SUCCESSIONE IN POLE POSITION L'IMPEGNATISSIMA (CON TG5 E "GRANDE FRATELLO") CESARA BUONAMICI, IN CORSA CON MENO CHANCE SIMONA BRANCHETTI (CHE TORNERA' ALLA GUIDA DI "MORNING NEWS" FORSE DA ROMA) E LA STESSA MERLINO PER IL BIS. MEDIASET HA DECISO DI ALLUNGARE DI UN MESE "MATTINO 4" BY POLETTI-PANICUCCI FINO AL 28 GIUGNO...