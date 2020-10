CANINO AVVELENATO - ''LEI AVEVA DETTO 'MEGLIO ESSERE FASCISTI CHE FROCI''', E FABIO CANINO HA SVELATO ALLA MUSSOLINI PERCHÉ CE L'AVESSE CON LA DUCIONA. ''POTREBBE ANCHE SCUSARSI PER QUELLO CHE HA FATTO'' - LEI PIÙ O MENO LO FA: ''HO DETTO UNA FRASE FUORI LUOGO. IN QUELLA TRASMISSIONE C’ERA OSPITE ANCHE VLADIMIR LUXURIA. QUANDO UNA PERSONA TI ACCUSA DI ESSERE FASCISTA, NON LO FA COME PER DIRTI 'SEI BELLA', LO FA PER ATTACCARTI E IO IMPAZZISCO''

Altissima tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1, nella puntata di sabato 17 ottobre. Tensione tra Alessandra Mussolini e Fabio Canino. Quest'ultimo, come già accaduto, ha giudicato la performance della Duciona e di Maykel Fonts in modo lapidario: "È stata migliore quella dell'altra volta". Punto e basta. Dunque, chiamato a essere meno superficiale nel giudizio, Canino ha sbottato: "Lei in passato ha detto in tv che è meglio essere fascisti che fro***". Insomma, Canino ha svelato le ragioni del suo rancore verso la Mussolini. Gelo in studio. "Potrebbe anche scusarsi per quello che ha fatto", ha poi aggiunto Canino, supportato da Selvaggia Lucarelli. E la Mussolini, di fatto, si è scusata: "Ho detto una frase fuori luogo. In quella trasmissione c’era ospite anche Vladimir Luxuria. Quando una persona ti accusa di essere fascista, non lo fa come per dirti sei bella, lo fa per attaccarti e io impazzisco quando mi attaccano per quello che rappresento", ha sottolineato la Mussolini. Pace fatta?

