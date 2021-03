“IL FESTIVAL? QUANDO AVRO’ 70 ANNI NE RIPARLIAMO. MA FORSE…” – FIORELLO IN FUGA DA SANREMO: “DOPO UNO SHOW FATTO IN QUESTE CONDIZIONI, POSSO FARE DI TUTTO. È COME NUOTARE CON DUE PESI ALLE CAVIGLIE E SENZA PINNE. I PRIMI 2 MINUTI DAVANTI ALLE SEDIE VUOTE SONO STATI TERRORIZZANTI. QUI ANCHE IL MIGLIOR COMICO DEL MONDO SAREBBE IN DIFFICOLTA’. 10 MILIONI DI SPETTATORI SONO UN MIRACOLO" - "RENZI? LUI È PIÙ SHOWMAN DI ME. DEVO CHIEDERE SCUSA A ZINGARETTI PERCHE’…" - VIDEO