ECCO PERCHÉ HUGO LLORIS NON HA PROTESTATO AL DIVIETO DELLA FASCIA "ONE LOVE" IN QATAR - L'INSABBIAMENTO DA PARTE DELLA FEDERCALCIO FRANCESE DI UN VIDEO DOVE SI VEDE IL CAPITANO DELLA NAZIONALE, HUGO LLORIS, BOLLARE COME "FOLKLORE" GLI INSULTI OMOFOBI IN CAMPO: "FA PARTE DEL CONTORNO, SI PUÒ ESSERE INSULTATI. USIAMO QUESTA COSA COME MOTIVAZIONE PER CARICARCI" - ALLA DOMANDA SUL DIVIETO DELLA FASCIA IN SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ LGBT, LLORIS AVEVA RISPOSTO…