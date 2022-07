CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – “JANE FONDA: ‘IO SINGLE DA TANTI ANNI. ADESSO SO COSA VOGLIO SOTTO LE LENZUOLA’, TITOLA IL SITO DEL “FATTO QUOTIDIANO”. NEL TESTO, SI SPIEGA CHE “NEL 1965 DECISE DI CONVOLARE A NOZZE CON ROGER ‘ADIM’. ULTIMO MATRIMONIO, QUELLO CON TED ‘TARNER’”. TENUTO CONTO CHE I DUE EX MARITI DI COGNOME FANNO VADIM E TURNER, DIREMMO CHE DA TANTI ANNI, LA SIGNORA IGNORA CON CHI HA AVUTO A CHE FARE SOTTO LE LENZUOLA” - CHE DIFFERENZA C’È FRA CAPRIOLI E CERVI? NESSUNA, TANT'È VERO CHE SUL “CORRIERE DEL TRENTINO”…

Sulla Stampa, Ugo Magri scrive che per via della crisi di governo «rotoleremo disordinatamente al voto in autunno, quando ci sarebbero mille altre questioni più urgenti da affrontare: circostanza mai accaduta nella storia d’Italia».

Avrebbe dovuto scrivere «mai accaduta nella storia della Repubblica». Infatti, durante il Regno d’Italia, che le elezioni politiche si svolgessero in pieno autunno e talvolta in inverno era quasi la norma.

ugo magri

Ecco l’elenco delle consultazioni nelle stagioni fredde: 27 gennaio e 3 febbraio 1861; 22 ottobre 1865; 25 novembre 1866 (in Veneto e a Mantova, dopo l’annessione al Regno d’Italia); 10 marzo 1867; 20 e 27 novembre 1870; 8 e 15 novembre 1874; 5 e 12 novembre 1876; 29 ottobre e 5 novembre 1882; 23 e 30 novembre 1890; 6 e 13 novembre 1892; 6 e 13 novembre 1904; 7 marzo 1909; 26 ottobre e 2 novembre 1913; 16 novembre 1919.

***

Il Giornale riferisce di un incendio nell’hotel Bulgari di Milano: «Sul posto sono arrivati sei mezzi dei vigili del fuoco. Saranno loro stessi che più tardi spiegheranno, infatti, come sia stato l’efficace sistema di sprinter dell’impianto antincendio» a impedire che le fiamme si propagassero.

jane fonda grace and frankie

Ne deduciamo che a Milano i mezzi dei vigili del fuoco parlano. Quanto allo sprinter, sostantivo che significa scattista, tenderemmo a escludere che si trattasse di un pompiere velocista.

La valvola che spruzza automaticamente l’acqua quando la temperatura dell’ambiente dove è installata supera una determinata temperatura, azionando simultaneamente l’allarme, si chiama sprinkler (spruzzatore in inglese).

***

jane fonda

«Jane Fonda: “Io single da tanti anni. Adesso so cosa voglio sotto le lenzuola”», titola il sito del Fatto Quotidiano. Nel testo, Luca Guarneri spiega che l’attrice, sposata tre volte, «nel 1965 decise di convolare a nozze con Roger Adim» e precisa: «Ultimo matrimonio, durato fino al 2001, quello con Ted Tarner».

Tenuto conto che i due ex mariti di cognome fanno Vadim e Turner, diremmo che da tanti anni, grazie a Guarneri, la signora ignora con chi ha avuto a che fare sotto le lenzuola.

***

Marco Gasperetti sul Corriere.it intervista Clementina Spinelli, ragazza calabrese che studia a Siena, alla quale due vandali hanno rubato la carrozzina elettrica, distruggendola. Ultima domanda: «Qualche desiderio?». Risposta: «Mi piacerebbe conoscere gli autori che leggo continuamente. Come Casati Modigliani». Ma la scrittrice in questione si chiama Sveva Casati Modignani, per l’anagrafe Bice Cairati.

***

Leggo - Il cane prende il fucile

Titolo da Leggo: «Pitbull azzanna il padre, prende il fucile e uccide il cane della vicina». Nervoso e intraprendente, il botolo.

***

Didascalia dalla copertina di Robinson, inserto culturale della Repubblica: «1952: Il “fungo” creato dal test sulla bomba Halle isole Marshall. Tra il 1946 e il ’62 gli Usa vi testarono 105 ordigni nucleari».

Temevamo che si trattasse di una bomba atomica mai apparsa finora nei libri di storia. Poi ci siamo resi conto che era solo un test alle isole Marshall.

***

Robinson - Halle isole

Editoriale di Maria Corbi sulla Stampa: «Lo stereo suona il singolo M’Manc del disc jockey italiano Shablo e dei rapper italiani Geolier e Sfera Ebbasta, loro la cantano mentre il tachimetro fino a toccare i 293 chilometri all’ora».

Diremmo che nella subordinata manchi il verbo: s’impenna potrebbe andare bene? Poco più avanti: «I consigli dei genitori, “mi raccomando non bere”, accolti spesso con una sufficiente alzata di spalle». Sufficiente significa «che basta a soddisfare un bisogno, una necessità» (Lo Zingarelli 2023). Qui, semmai, è l’alzata di spalle ad avere un’aria di sufficienza, cioè di boria, presunzione, sussiego.

***

Vladimir Putin Ali Khamenei Ebrahim Raisi

Charlie, pseudonimo dietro il quale si cela un misterioso (ed eccellente) esperto di mass media, produce ogni domenica per Il Post «una newsletter sul dannato futuro dei giornali».

In una delle ultime puntate, parla «della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna al risarcimento danni per diffamazione di un quotidiano locale che aveva usato informazioni mediche riservate e dati sensibili per dare la notizia di una donna che aveva partorito a 55 anni “senza il consenso della diretta interessata”». Forse un taglio cesareo mentre dormiva?

***

cervo

Che differenza c’è fra caprioli e cervi? Nessuna, tant'è vero che sul Corriere del Trentino, in prima pagina, appare il titolo «Troppi caprioli, via libera alla caccia», ma poi nel pezzo si parla di un piano di abbattimento dei cervi.

***

Didascalia dal Corriere della Sera: «Alti graduati dell’esercito iraniano ispezionano un deposito di droni sotterraneo, in una località non precisata dell’Iran». I graduati non possono essere alti: questa denominazione indica infatti i militari di grado inferiore a sergente, per esempio, nell’esercito italiano, caporal maggiore e caporale.