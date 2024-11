CIAK, MI GIRA! - ALLA FACCIA DELLE ELEZIONI AMERICANE, DELLA VITTORIA DI DONALD TRUMP, E DELLE CRITICHE, “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO, IL FILM PIÙ DISCUSSO DEL MOMENTO, TORNA IN TESTA ALLA CLASSIFICA NELLA GIORNATA DI IERI CON 174 MILA EURO, 26 MILA SPETTATORI E UNO SPETTACOLARE INCASSO DI QUASI 5 MILIONI DI EURO - LA NOTIZIA È CHE AL SECONDO POSTO TROVIAMO “BERLINGUER: LA GRANDE AMBIZIONE”, 99 MILA EURO E UN TOTALE DI 1 MILIONE 368 MILA EURO, MICA MALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Alla faccia delle elezioni americane, della vittoria di Donald Trump, e delle critiche di Goffredo Fofi, “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, il film più discusso del momento, torna in testa alla classifica nella giornata di ieri con 174 mila euro, 26 mila spettatori e uno spettacolare incasso di quasi 5 milioni (4.916) di euro. Ma la notizia è che al secondo posto non troviamo “Venom: The Last Dance” con Tom Hardy, ma “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano come Berlinguer, 99 mila euro, 16 mila spettatori e un totale – mica male - di 1 milione 368 mila euro.

berlinguer la grande ambizione

Cioè il cinema italiano ha ben due film in testa alla classifica. Mi sembra una buona notizia. Dopo tante cattiverie dette sul disastroso cinema italiano... “Venom 3” finisce quindi terzo con 95 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 6 milioni 33 mila euro. Sale invece, come si pensava, “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 90 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 994 mila euro.

nicolas cage longlegs

E’ un film che dovrebbe espandersi e avere una vita lunga. L’horror “Longlegs” di Oz Perkins è quinto con 60 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 1 milione 108 mila euro. Sesto l’anime “The Last: Naruto Movie" con 49 mila euro e un totale di 106 mila euro in due giorni. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri è settimo con 38 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 246 mila euro grazie agli incassi delle scolaresche di ieri. Ottavo, e non mi sembra che riesca a muoversi in avanti, “Fino alla fine” di Gabriele Muccino, un film che non trova il suo pubblico. Ahimé.

the apprentice 6

Nono “Il robot selvaggio” con 22 mila euro e un totale di 5 milioni 606 mila euro. Chiude, al decimo posto, “The Apprentice” di Ali Abbasi con Sebastian Stan e Jeremy Strong, il film sull’educazione “morale” del futuro Presidente Trump. Da vedere. Lo sapete.

Domani escono però campioni come l’horror del momento “Terrifier 3” di Demian Leone, la Palma d’Oro di Cannes “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, che è una scatenata commedia su una sex worker che sposa il figlio di un oligarca russo, “Uno rosso” di Lawrence Kasdan con Dwayne Johnson, e il biopic su Pirandello “Eterno visionario” di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio. Riuscirà “Parthenope” a rimanere in testa alla classifica.

CELESTE DELLA PORTA - PARTHENOPE il ragazzo dai pantaloni rosa 7 il ragazzo dai pantaloni rosa 6 anora 4 anora 5 anora 9 parthenope - tesoro di san gennaro – peppe lanzetta celeste dalla porta il ragazzo dai pantaloni rosa 1 terrifier 3 9 terrifier 3 12 terrifier 3 5 longlegs 9 terrifier 3 8 longlegs 8 longlegs 7 parthenope - tesoro di san gennaro – celeste dalla porta STEFANIA SANDRELLI - PARTHENOPE nicolas cage longlegs nicolas cage longlegs Parthenope by Paolo Sorrentino _ From left Celeste Dalla Porta and Stefania Sandrelli_ photo by GIanni Fiorito Parthenope by Paolo Sorrentino_from left Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo and Dario Aita_photo by Gianni Fiorito 1 berlinguer la grande ambizione berlinguer. la grande ambizione 13 berlinguer. la grande ambizione 14 berlinguer. la grande ambizione 7 berlinguer. la grande ambizione 8 berlinguer. la grande ambizione 9 GARY OLDMAN - PARTHENOPE IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO the apprentice 9 the apprentice 8

anora 6 anora 7 anora 8 terrifier 2 il ragazzo dai pantaloni rosa 4 the apprentice 7 IL ROBOT SELVAGGIO