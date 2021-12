CIAK, MI GIRA! - “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È ANCORA PRIMO, ANCHE SE CON UNA LIEVE FLESSIONE NELLE SALE ITALIANE, CIOÈ IERI A 875 MILA EURO CON UN TOTALE DI 12 MILIONI E 195 MILA EURO CHE TEMO SIA QUELLO CHE HANNO INCASSATO IN QUESTI MESI TUTTI I FILM ITALIANI MESSI ASSIEME - IL VERO ENORME PROBLEMA CHE SI STA PRESENTANDO ORA CE LO SPIEGA BENE “THE HOLLYWOOD REPORTER”. MENTRE L’UOMO RAGNO RIPORTA GLI SPETTATORI AL CINEMA, LA VARIANTE OMICRON (ALTRO CHE OCTOPUS) SI STA ABBATTENDO SULLE FESTE NATALIZIE… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tom holland spider man no way home

“Spider-Man: No Way Home” è ovviamente ancora primo, anche se con una lieve flessione nella sale italiane, cioè ieri a 875 mila euro con un totale di 12 milioni e 195 mila euro che tema sia quello che hanno incassato in questi mesi tutti i film italiani messi assieme.

lady gaga house of gucci 3

Secondo è “House of Gucci” con 164 mila euro e un totale di 1,9 milioni, terzo “Diabolik” dei Manetti bros con 88 mila euro e un totale di 899 mila euro e quarto “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, vero floppone del momento natalizio, con sole 70 mila euro, e un totale di 743 mila euro.

luca marinelli diabolik

Si muove bene (relativamente, certo…) anche “One Second” di Zangh Yumou, salito al settimo posto con 2.755 euro. Ma il vero enorme problema che si sta presentando ora ce lo spiega bene “The Hollywood Reporter”.

one second

Mentre “Spider-Man”, arrivato globalmente a 600 milioni di dollari, sta davvero riportando gli spettatori al cinema, riempiendo per la prima volta anche le sale europee italiane, francesi, spagnole, tedesche, la variante Omicron, altro che Octopus…, si sta abbattendo sulle feste natalizie e le restrizioni che stanno già seguendo in certi paesi del Nord o seguiranno un po’ ovunque rischiano di riportarci chiusi in casa limitando di molto questo ritorno esplosivo al cinema.

PIO E AMEDEO - BELLI CIAO

Penso soprattutto ai film spostati al 1° gennaio come “Belli ciao” con Pio e Amedeo che rischiano veramente di non essere visti. Appunto Belli… ciao…

