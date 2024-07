CIAK, MI GIRA! - COME VANNO GLI INCASSI? "INSIDE OUT 2" È SEMPRE SUPERPRIMO, MA UN PO’ STA CALANDO. IERI HA PORTATO A CASA 735 MILA EURO CON 101 MILA SPETTATORI IN 494 SALE - AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA RIEDIZIONE DI “HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN” CON 66 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI IN 259 SALE - “A QUIET PLACE: GIORNO 1” È TERZO CON 45 MILA EURO, 6 MILA SPETTATORI IN 264 SALE... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Come vanno gli incassi? “Inside Out 2” della Pixar da noi è sempre superprimo, ma un po’ sta calando. Ieri ha incassato 735 mila euro con 101 mila spettatori in 494 sale per un totale di 34 milioni 828 mila euro. Capisco che esercenti e distributori italiani stiano brindando a Riccioni, dove sono stati presentati i nuovi film della stagione 24-25, ma è solo grazie ai 36 milioni incassati dal film della Cortellesi e ai 34 di “Inside Out 2”, che le cose stanno andando un po’ meglio. In tutto il mondo è arrivato ormai a un miliardo 120 milioni di dollari, in America a 503.

E crescerà ancora anche se l’arrivo di “Cattivissimo me 4”, 20 milioni di dollari il 4 luglio e una previsione di 120 milioni nei cinque giorni della settimana, gli ha fatto perdere il primo posto in classifica. Da noi, dove “Cattivissimo Me 4” uscirà il 21 agosto, al secondo posto troviamo la riedizione di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” con 66 mila euro, 10 mila spettatori in 259 sale per un totale di 132 mila euro. “A Quiet Place: Giorno 1” di Michael Sarnosky con Lupita Nyong’o è terzo con 45 mila euro, 6 mila spettatori in 264 sale e un totale do 705 mila euro.

Il disastroso “Horizon. An American Saga. Parte 1” di e con Kevin Costner floppa anche da noi con un incasso di 23 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 52 mila euro in due giorni. Seguono “La memoria dell’assassino” di e con Michael Keaton con 16 mila euro e un totale di 32 mila euro. “Bad Boys 4” con 15 mila e un totale di 2,1 milioni. “Hit Man” di Richard Linklater con Glenn Powell è settimo con 11 mila euro e un totale di 257 mila euro.

Un disastro, eh? Tra le new entries vedo che la dark comedy finlandese “La morte è un problema dei vivi” è 18° con 2.517 eruo, 402 spettatori in 64 sale, il restaurato “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté è 21° con 2,108 euro, 362 spettatori in 35 sale, l’opera prima di Luigi Di Capua, “Holy Shoes” con Denise Capezza e Simone Liberati è 23° con 1.623 euro, 260 spettatori in 26 sale. Presentato ieri all’Arena del Nuovo Sacher da Nanni Moretti, “Felicità”, opera prima di Micaela Ramazzotti ha incassato 1.481 euro con 233 spettatori poco interessati al calcio.

Quello del cinema in piazza o nell’arena estivo presentato dal regista è l’unico modo per riportare un po’ di spettatori al cinema. “In tutto “Felicità”, lanciato un anno fa a Venezia, ha incassato 616 mila euro. E’ sceso al 117° posto lo sgangherato documentario del lontano “cugino” di Alberto Sordi, Igor Righetti “Alberto Sordi Secrets”, 4 spettatori in una sala per un totale di 26 euro. Ieri l’altro ne aveva incassati 84. Consigli per questa sera? A Bologna in Piazza Maggiore per il cinema sotto le stelle avete “Amarcord” di Federico Fellini. Sempre uno spettacolo.

A Roma per Il cinema in piazza avete “Pinocchio” di Enzo D’Alò a San Cosimato, “Il grande Lebowski” dei Coen alla Cervelletta e “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma a Monte Ciocci. Occhio che domani sera a San Cosimato Carlo Verdone e presenta “Quarto potere” di Orson Welles.

