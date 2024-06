CIAK, MI GIRA! - "INSIDE OUT 2”, ARRIVATO A 863 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI, PUNTA A CHIUDERE LA SETTIMANA FACENDO CIFRA TONDA. UN MILIARDO DI DOLLARI! - DA NOI SI È UN PO’ BLOCCATO, MA ANCHE IERI, CON QUESTO CALDO, HA INCASSATO LA BELLEZZA DI 1 MILIONE 569 MILA DOLLARI PORTANDO PER UN TOTALE DI 26 MILIONI 145 MILA EURO. ALTRI DIECI MILIONI E ARRIVERÀ AI 36 DI “C’È ANCORA DOMANI” – AL SECONDO POSTO TROVIAMO “A QUIET PLACE: GIORNO 1” CON 89 MILA EURO… - VIDEO

inside out 2 6

Marco Giusti per Dagospia

Come vanno gli incassi? “Inside Out 2” della Pixar, arrivato a 863 milioni di dollari globali, punta a chiudere la settimana facendo cifra tonda. Un miliardo di dollari! Da noi si è un po’ bloccato, ma anche ieri, con questo caldo, ha incassato la bellezza di 1 milione 569 mila dollari portando al cinema 212 mila ragazzine in 532 sale per un totale di 26 milioni 145 mila euro.

A Quiet Place. Giorno 1

Altri dieci milioni e arriverà ai 36 di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che ha fatto capolino in classifica ieri al nono posto con 4.781 euro e 752 spettatori in 8 sale. Al secondo posto con 89 mila euro, 12 mila spettatori in 310 sale troviamo “A Quiet Place: Giorno 1”, il prequel della saga fantascientifica dove se fai rumore gli alieni ti mangiano, diretto da Michael Sarnoski con Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

hit man 6

In America, dove ha incassato durante le preview 6, 8 milioni di dollari è previsto un incasso tra i 40 e i 50 milioni di dollari. Buono essendo il budget di 67 milioni. Terzo posto per “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence con 40 mila euro, 5 mila spettatori in 218 sale per un totale di 1, 8 milioni. Al quarto posto abbiamo il divertente “Hit man” di Richard Linklater con la nuova star della commedia Glen Powell, 25 mila euro con 4 mila spettatori in 207 sale per un toptale in due giorni di 49 mila euro.

TOM HARDY AUSTIN BUTLER The Bikeriders

Quinto posto per il potente “The Bikeriders” di jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy, Mike Faist, Jodie Comer, 15 mila euro, 2 mila spettatori un totale di 434 mila euro. AL sesto posto è tornato “La zona di interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Huller, 10 mila euro, 1.618 spettatori in 7 sale per un totale di 4, 6 milioni di euro. Seguono “Fuga dalla Nomrandia” con Michael Caine e Glenda Jackson con 7 mila euro e “Shoshana” di Michael Winterbottom con 5 mila euro.

alain delon claudia cardinale il gattopardo

Tra i film uscito due giorni fa vedo che “Il gattopardo” di Luchino Visconti, che apre i festeggiamenti per i 120 anni della Titanus di Gustavo e Goffredo Lombardo è 15° con 2.918 euro, 448 spettatori, il documentario “Alberto Sordi secrets” di Igor Righetti è 25° con 1.529 euro, 258 spettatori in 58 sale, cioè 5 spettatori a sala.

four daughters

Il bellissimo “Quattro figlie” di Kauther Ben Hania è 29° con 1.005 euro di incasso 168 spettatori in 18 sale, “Fremont” di Babak Jalali con Anaita Wali Zada e Jeremy Allen White, dramma di una ragazza afgan a San Francisco in bianco e nero, è 31° con 935 euro, 149 spettatori in 16 sale. All’82° posto abbiamo “L’uomo che prende gli schiaffi” di Victor Sjöström con Lon Chaney, spettacolare film muto che ieri sera in piazza a Bologna è stato visto da 363 spettatori.

il gattopardo 7 four daughters four daughters il gattopardo 9 il gattopardo 8 alain delon claudia cardinale il gattopardo inside out 2 5 alain delon claudia cardinale il gattopardo AUSTIN BUTLER The Bikeriders AUSTIN BUTLER The Bikeriders The Bikeriders The Bikeriders A Quiet Place. Giorno 1 A Quiet Place. Giorno 1 inside out 2 10 inside out 2 11 inside out 2 2 inside out 2 3 hit man 3 hit man 4 hit man 5 hit man 7 inside out 2 4 hit man inside out 2 7