Marco Giusti per Dagospia

Vediamo se arriviamo negativi al 2021. L’anno si chiude sugli eroici spettatori di “Spider-Man: No Way Home” che, fra tamponi, slalom acrobatici fra positivi e feste di capodanno annullate, ancora vanno in sala a vedere le avventure del loro eroe. Ieri si segnala un incasso di 341 mila euro, enorme per i tempi bui di bollettini e contagiati, di “Spider-Man: No Way Home” per un totale italiano di 19 milioni di euro. In tutto il mondo siamo a 1 miliardo e 100 milioni di dollari.

“House of Gucci” è secondo con 89 mila euro e un totale di 3,6 milioni, “Sing 2” terzo con 71 mila euro e un totale di 1,2, quarto “Diabolik” con 58 mila euro e un totale di 1,9. Seguono “7 donne e un mistero” con 37 mila euro e un totale di 487 mila euro, “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con 36 mila euro e un totale di 1,8. Solo settimo con 30 mila euro, al suo esordio “La Befana vien di notte II” di Paola Randi, sequel del fortunato film con Paola Cortellesi, qui sostituita da Monica Bellucci.

“Supereroi” è ottavo con 27 mila euro e “West Side Story” nono con 22 mila euro. La finisco qui. Ma domani usciranno, temo nel vuoto più assoluto, altri film, come “Matrix Resurrection” di Lana Wachowski, “Me contro te – Il film: La vendetta del Signor S”, “The King’s Man”, “Un eroe” di Asghar Farhadi e “Belli ciao” di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Che so malati e quarantenati. Non sarà un grande inizio di 2022. Siamo tutti d’accordo.

