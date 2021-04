30 apr 2021 18:58

CROLLO DEGLI OSCAR: TUTTA COLPA DI FILM CHE TI FAN VENIR SOLO VOGLIA DI FARE UN BAGNO CON IL TOSTAPANE? - PER IL ‘’NEW YORK TIMES’’ ‘’HOLLYWOOD STA DIMENTICANDO CHE È SPETTACOLO" - DA "GUARDA CHE FILM FANTASTICI CHE FACCIAMO", SIAMO PASSATI A "GUARDA CHE BRAVE PERSONE SIAMO" ("NOMADLAND'') – MA NON SARÀ CHE HOLLYWOOD HA SCELTO DI NON LANCIARE I FILM PIACEVOLI CHE IN GENERE FANNO UN SACCO DI SOLDI, PERCHÉ I CINEMA ERANO CHIUSI PER COVID? CHE SENSO HA, BRUCIARE UN BLOCKBUSTER GRADITO ALLA FOLLA QUANDO NON CI SONO FOLLE?