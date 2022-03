13 mar 2022 12:55

DANDOLO FLASH! LA BOMBASTICA PAOLA CARUSO, CONCORRENTE DELLA NUOVA EDIZIONE DE "LA PUPA E IL SECCHIONE" E' STATA TRASPORTATA IN AMBULANZA IN UN OSPEDALE ROMANO PER UNA ALLERGIA AGLI ACARI. LA SCIO'-GIRL PER MANCANZA DI SHOW ERA IN ISOLAMENTO IN UN HOTEL ALLA PERIFERIA DI ROMA. RIUSCIRA' A RECUPERARE PER LA PRIMA PUNTATA? AH, NON SAPERLO...