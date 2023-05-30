giulia salemi pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli salemi pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli 2 pierpaolo pretelli
DANDOLO FLASH! AL BORGO DELLE PERSE A MILANO PIERPAOLO PRETELLI, EX SIGNOR SALEMI, HA SPOPOLATO NEL MONDO GAIO. FAN CLUB IN DELIRIO. SI SUPPONE CHE PRETELLI E LA SUA FIDANZATINA SOCIAL GIULIA SALEMI SI SIANO MOLLATI. E’ SOLO UNA STRATEGIA MEDIATICA? AH, NON SAPERLO...-
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UNA SERATA STELLATA PER LA FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA – ALLA FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA DI MILANO SI SONO ATTOVAGLIATI PER GUSTARE LE PRIMIZIE DEI TRE CHEF STELLATI (CRISTINA BOWERMAN, ANTONIO GUIDA E VIVIANA VARESE) IMPRENDITORI, POLITICI E GIORNALISTI. AVVISTATI PETER GOMEZ, GIULI, DE BELLIS, BELPIETRO, TAMBURINI E LA MINISTRA LOCATELLI…
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…