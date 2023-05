30 mag 2023 12:55

DANDOLO FLASH! AL BORGO DELLE PERSE A MILANO PIERPAOLO PRETELLI, EX SIGNOR SALEMI, HA SPOPOLATO NEL MONDO GAIO. FAN CLUB IN DELIRIO. SI SUPPONE CHE PRETELLI E LA SUA FIDANZATINA SOCIAL GIULIA SALEMI SI SIANO MOLLATI. E’ SOLO UNA STRATEGIA MEDIATICA? AH, NON SAPERLO...