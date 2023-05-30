DANDOLO FLASH! AL BORGO DELLE PERSE A MILANO PIERPAOLO PRETELLI, EX SIGNOR SALEMI, HA SPOPOLATO NEL MONDO GAIO. FAN CLUB IN DELIRIO. SI SUPPONE CHE PRETELLI E LA SUA FIDANZATINA SOCIAL GIULIA SALEMI SI SIANO MOLLATI. E’ SOLO UNA STRATEGIA MEDIATICA? AH, NON SAPERLO...

-

Condividi questo articolo


giulia salemi pierpaolo pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli salemi pretelli salemi pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli 2 giulia salemi pierpaolo pretelli 2 pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute