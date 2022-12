Alberto Dandolo per Dagospia

- Fermi tutti! L’attore è in rotta con la moglie con cui ancora ufficialmente si accompagna. Il motivo? Lei ha avuto una bollente relazione con un comico. Peccato che il protagonista del nostro indovinello si dimentichi delle sue trasgressive e segrete passioni. Non è un mistero che ogni tanto, da poco più di un anno a questa parte, investa il suo prezioso tempo a far esultare la carne con un signore assai amato della tv. Di chi stiamo parlando?

- Qualcuno avverta Amadeus che la mitologica Malena la pugliese ha il sogno di affiancarlo come co-conduttrice in una delle serate del “Pestival” di Sanremo. Dopo aver realizzato la più memorabile delle gang-bang del porno europeo e dopo aver avuto una svolta intellettuale scrivendo il "best-seller" dal titolo "Pura", Malena punta a diventare la star della Riviera!

- Chi è quel politico che ha interessi nei Paesi del Golfo e che avrebbe addirittura aperto un conto a molti zeri grazie ai buoni rapporti con i governanti locali

- Lei è una sciò-girl meridionale che ha avuto un fidanzato assai famoso sul piccolo schermo. Nessuno sa che la vivace signorina ha vissuto fino a qualche mese fa una bollente relazione con un noto attore radical-chic amato dai salotti buoni

- Spopola un solo calendario in questo fine anno: quello della dea dell’amore libero Delia Duran. Il calendario in questione è allegato al magazine maschile “For Men”. Gli scatti sono del marito, per mancanza di matrimonio, Alex Belli e hanno avuto una accoglienza hollywoodiana durante l’evento di lancio in un noto locale meneghino

- Dopo Scala porcino! Prima ha partecipato al Boris Godunov sul palco, poi si è sollazzato su un divano di pelle nel locale milanese Illumined con svariati maschioni. Il cantante è stato beccato da un famoso opinionista televisivo grande protagonista delle notti meneghine…

- Chi è quell'attrice che si lagna perché non ha più lubrificazione vaginale. A Roma viene da tutti chiamata “la fica secca”

