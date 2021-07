DECORO URBANO - NONOSTANTE LA DISPUTA LEGALE CON IL FONDO BLACKSTONE, CAIRO VUOLE USCIRE DALL’ANGOLO E RILANCIARE RCS - COME? IN PRIMIS, CON LA SOLITA RICETTA: LA RIDUZIONE DEI COSTI - POI LA DISPONIBILITA' A FAR ENTRARE NUOVI SOCI NELL’AZIONARIATO RCS GARANTENDO UNA GOVERNANCE “PLURALE” (TRADOTTO: È DISPOSTO A CEDERE FETTE DI POTERE) - INFINE IL CAMBIO DI DIRETTORE AL "CORRIERE": VIA FONTANA, DENTRO GRAMELLINI…

DAGONEWS

Nonostante la disputa legale con il fondo Blackstone, che potrebbe costringerlo a sganciare 600 milioni di dollari di risarcimento, Cairo è fiducioso sulla situazione finanziaria del gruppo. Non solo: Urbanetto vuole uscire dall’angolo e prova a rilanciare RCS.

Urbano cairo

Come? In primis, con la solita ricetta by Cairo: la riduzione dei costi. In secondo luogo l'apertura a far entrare nuovi soci nell’azionariato garantendo una governance “plurale” (tradotto: è disposto a cedere una fetta di potere). Il primo tassello per il restyling dell'azienda passa dal "Corriere": Cairo sarebbe disposto a cambiare direttore, sostituendo Luciano Fontana con Massimo Gramellini, che non a caso è testimonial in tv della campagna promozionale per la nuova app del "Corriere".

urbano cairo sergio erede

“LA CAUSA CON BLACKSTONE NON LA PERDO” - CAIRO E’ MOLTO OTTIMISTA SULLA DISPUTA LEGALE CON IL FONDO USA CHE POTREBBE COSTRINGERLO A SGANCIARE 600 MILIONI DI DOLLARI DI RISARCIMENTO - ASSISTITO DALL’AVVOCATO SERGIO EREDE, URBANETTO E’ TRANQUILLO: RIPETE CHE LA SEDE DI NEW YORK DELLA SUPREME COURT DOVE IL FONDO USA HA INTENTATO LE DUE CAUSE CONTRO RCS E IL SUO EDITORE NON È COMPETENTE (LA VENDITA DELL’IMMOBILE FU SIGLATA A FINE 2013 A MILANO) - E POI LA SUA DIFESA S’INCENTRA SUL FATTO CHE LA LITE CON BLACKSTONE NON ERA “TEMERARIA”…

MASSIMO GRAMELLINI

luciano fontana a dogliani