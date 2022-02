IL DIVANO DEI GIUSTI - SU “CIELO”, ALLE 21, 15, TORNA IL CINEMA EROTICO ALL’ITALIANA CON “LA FINE DELL’INNOCENZA” DI MASSIMO DALLAMANO CON ANNIE BELLE SUPERNUDA E CIRO IPPOLITO COME SCOPATORE - I FAN DEI FILM SPORCACCIONI APPREZZERANNO ANCHE IL DOCUMENTARIO “NUDE CALDE E PURE”. ANCORA MEGLIO SI VA COL PORNO DI ARDUINO SACCO, UNO DEI MAGGIORI REGISTI DEL GENERE HARD, “LA TUA PRIMA VOLTA”. VERA RARITÀ. MAI VISTO DA ANIMA VIVA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il camorrista

Che vogliamo vedere stasera? Vi consiglio, perché alquanto raro, “Il camorrista”, opera prima di Giuseppe Tornatore, tratta dal libro di Giuseppe Marrazzo con Ben Gazzara, doppiato da Mariano Rigillo, nei panni del capo della camorra, Raffaele Cutolo, detto ‘O Professore, Laura Del Sol, Leo Gullotta, Marzio Honorato, Franco Interlenghi, Cine 34 alle 21. Attenzione che è la copia lunga da 170 minuti.

clint eastwood corda tesa

Va rivisto anche “Corda tesa”, firmato alla regia dallo sceneggiatore Richard Tuggle, ma in realtà diretto grandemente dal potente produttore e protagonista Clint Eastwood. Iris alle 21. Ci sono anche Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood, la figlia di Clint, al suo esordio. Tutto girato a New Orleans.

emmanuelle beart tom cruise mission impossible

Fu un disastro il fantascientifico “Invasion”, supervisionato e prodotto dai/dalle Wachowski, diretto da Oliver Hirschbiegel, ma in gran parte rigirato da James McTeigue. Tratto dal famoso romanzo “The Body Snatcher” di Jack Finney già portato sullo schermo da Don Siegel e da Philip Kaufman, vede protagonisti Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright, Canale 20 alle 21, 05. Mentre stavano girando il film Daniel Craig seppe che aveva vinto il ruolo di James Bond.

clint eastwood i guerrieri

E’ un grande film di guerra con parti di commedia, assolutamente da recuperare “I guerrieri”, diretto da Brian G. Hutton con Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Donald Sutherland, Carroll O'Connor. Rai Movie alle 21, 10. Tutto girato in Jugoslavia. La MGM tagliò a insaputa di tutti 20 minuti dal film che gli davano maggiore profondità, e Clint Eastwood ci rimase malissimo.

la fine dell’innocenza 1

E’ un cult generazionale “About a Boy” di Paul e Chris Weitz, tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby con Hugh Grant, un Nicholas Hoult bambino, Rachel Weisz e una grande Toni Collette, Canale 27 alle 21, 10. Occhio a “La contropartita” diretto da Jerry Schatzberg (“Lo spaventapasseri”) con Andy Garcia alla ricerca degli assassini del fratello, Ellen Barkin, Morgan Freeman, 7 Gold alle 21, 15. In America venne distribuito solo via cavo.

chi sei ?

Per fortuna che su Cielo alle 21, 15 torna il cinema erotico all’italiana con “La fine dell’innocenza” di Massimo Dallamano con Annie Belle supernuda e Ciro Ippolito come scopatore. A quel tempo Annie Belle stava con Al Cliver, si mise dopo con Ciro Ippolito.

the transporter 1

Italia 1 alle 21,20 presenta l’action “The Transporter” diretto da Louis Leterrier e Corey Yuen con Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, François Berléand,

annie belle al cliver la fine dell'innocenza

In seconda serata non deve essere male la commedia “Ti odio, ti lascio, ti…” diretta da Peyton Reed con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Jon Favreau, La5 alle 23, 15.

Andate sul sicuro con “Mission: Impossible” di Brian De Palma con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Italia 1 alle 23, 15. Ricordo invece come un mezzo flop l’ambizioso malgrado il supercast, “Siesta” diretto dalla regista di videoclip di Madonna, Mary Lambert nel 1986 e pensato per lei, Madonna, che rifiutò per le troppe scene di nudo e di sesso.

gabriel byrne ellen barkin siesta

Al suo posto arrivò Ellen Barkin, ma non era la stessa cosa, nel ruolo di una paracadutista fuori di testa che torna in Spagna per vedere il suo vecchio amante che si sta sposando. Nel castone anche Gabriel Byrne, Jodie Foster, Martin Sheen, Isabella Rossellini, Grace Jones, Julian Sands.

quel mostro di suocera

Canale 5 si lancia alle 23, 30 con la commedia “Quel mostro di suocera” di Robert Luketic con Jennifer Lopez, Jane Fonda come suocera, Michael Vartan. Cine 34 alle 00, 35 prosegue con la serata Tornatore con “Stanno tutti bene”, con Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Marino Cenna.

about a boy

Nella notte Fuori Orario su Rai Tre apre il cineclub all’1, 25 con tre film di Julio Bressane, “Garoto” diretto nel 2015 e ispirato a un racconto di Borges con Marjorie Estiano, Gabriel Leone, Josie Antello, il più antico e autobiografico “Miramar”, che ricordo molto affascinante, con João Rebello, Giulia Gam, Diogo Vilela, Louise Cardoso e il più sperimentale di tutti, “Nietzsche Sils Maria Rochedo de Surlej”, girato nel 2019 assieme alla moglie Rosa Dias, sorta di sequel del suo precedente “I giorni di Nietzsche a Torino”.

maria stuarda regina di scozia

Iris alle 2 presenta lo storicone del 1971 “Maria Stuarda regina di Scozia” di Charles Jarrott con Vanessa Redgrave, Glenda Jackson, Timothy Dalton, Nigel Davenport, Trevor Howard. Grande cast, buona ricostruzione, ma vi avverto che è un film un bel po’ soporifero.

scotty l’amante segreto di hollywood 2

Meglio buttarsi su “Scotty – L’amante segreto di Hollywood”, documentario di Matt Tyrnauer dedicato alla vita e agli amori (prezzolati) di Scotty Bowers, che ha rivoltato Hollywood e i suoi peccati, Cielo alle 2. Presto se ne farà un film…

scotty l’amante segreto di hollywood 1

Da non perdere l’horror demoniaco “Chi sei?” diretto da Olivio G . Assonitis col nome di Oliver Hellman e interpretato da Juliet Mills come la ragazza che aspetta il figlio del diavolo (ti pareva…), Richard Johnson, Gabriele Lavia, Elizabeth Turner e Edmund Purdom come Satana in persona, Rete 4 alle 2. Il film fu un grande successo, anche se la Warner Bros fece causa, e vinse, perché era un chiaro scopiazzamento di “L’esorcista”. Juliet Mills aveva da poco fatto in Italia “Avanti!” di Billy Wilder e le piacque l’idea di girare il film fra San Francisco e Roma.

I fan del cinema erotico d’epoca apprezzeranno il documentario sporcaccione dedicato al sesso in Polinesia e dintorni “Nude calde e pure” di Virgilio Sabel e Lambert Santhe, Rete 4 alle 3, 45.

garoto

Ancora meglio si va col porno di Arduino Sacco, uno dei maggiori registi del genere hard, “La tua prima volta” con Debora Fiori, Massimo Delli Grotti, Eugenia Tavani, Roberto Stasolla. Vera rarità. Mai visto da anima viva.

liv tyler un corpo da reato

Non male la commedia “Un corpo da reato” di Harald Zwart con Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Michael Douglas, Paul Reiser, Iris alle 4, 10. Tutto si chiude su Rai Movie alle 5 con un grande film di boxe di Robert Wise prodotto dalla RKO, “Stasera ho vinto anch’io” con Robert Ryan e Audrey Totter. Visto un secolo fa.

nicole kidman invasion nude calde e pure scotty l’amante segreto di hollywood

