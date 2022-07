IL DIVANO DEI GIUSTI / 2 - DI QUESTI TEMPI, COL RITORNO DI BERLUSCONI IN POLITICA, VI CONSIGLIO “VITA SMERALDA” DI JERRY CALÀ, IL RITRATTO PIÙ PRECISO DEL NOSTRO PAESE. UN FILM CHE ESPONE NEL 2006 LA VITA DEL BILLIONAIRE E DEI BERLUSCONIANI, TRA SMAILA, BRIATORE, LELE MORA E I SUOI RAGAZZI - TRA LE REPLICHE DELLA SECONDA SERATA SPUNTA IL FAVOLOSO “JUSTINE OVVERO LE DISAVVENTURE DELLA VIRTÙ”, CON UNA GIOVANISSIMA ROMINA POWER PRE-ALBANO - NELLA NOTTE VEDO IL MIGLIOR ACTION GIRATO DA JOHN WOO IN AMERICA, “FACE/OFF” CON JOHN TRAVOLTA E NICOLAS CAGE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

vita smeralda.

E stasera in chiaro che vediamo? Di questi tempi, col ritorno di Berlusconi in politica, vi consiglio “Vita smeralda” di Jerry Calà, Cine 34 alle 21, il ritratto più preciso del nostro paese. Un film che davvero non piace a nessuno dei fan del cinema più o meno stracult, ma che espone nel 2006 la vita del Billionaire e dei berlusconiani, tra Smaila, Briatore, Lele Mora e i suoi ragazzi, Lory Del Santo con le sue battute già da The Lady (“con me gli uomini prima vengono e poi vanno”), le varie Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano.

mi chiamo francesco totti

Un film pieno di trovate terrificanti e gag sessiste, ("Ma Dio, perché hai creato gli uomini?". "Perché i vibratori non hanno il conto in banca"), ma candido nel suo mostrare la realtà delle estati di una quindicina d’anni fa. Per i nostalgici ci sarebbe pure su Rai Uno alle 21, 25 il documentario di Alex Infascelli “Mi chiamo Francesco Totti”. Devo dire che Alex Infascelli ci credeva proprio al progetto, da supertifoso.

caccia al tesoro dei vanzina

Su Rete 4 alle 21, 25 ci sarebbe il sorprendete “Caccia al tesoro” dei Vanzina, sorta di omaggio-remake di “Operazione San Gennaro” di Dino Risi. "Continuiamo a parla' de pippe o andiamo avanti?". Anche lì l'idea era quella di svaligiare il Tesoro di San Gennaro, ma in un giorno particolare come quello della finale del Festival di Napoli. "Non è un plagio", dice a un certo punto uno dei protagonisti citando appunto una trovata del film di Risi, "è una citazione". Infatti non è neanche un vero e proprio remake, ma solo l'idea da dove partire per far funzionare una serie di buoni attori in gran parte napoletani.

caccia al tesoro dei vanzina

Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, e per sviluppare delle battute divertenti sul calcio e sul Napoli di oggi all'epoca di De Laurentiis. Le battute sul traditore Higuain, danno un po' di pepe alla vicenda quando l'azione si sposta da Napoli a Torino, mentre si gioca Juventus-Torino, dove il Tesoro di San Gennaro è stato portato.

caccia al tesoro dei vanzina

Magari non tutto funziona e, avendo a portata di mano Salemme e Buccirosso, si sarebbe potuto osare di più, ma anche così il raccontino funziona, gli attori, coadiuvati da un bel prete di Benedetto Casillo, da Max Tortora come ladro romano ("ma non c'è un limite d'altezza per i ladri?"), da Francesco Di Leva come boss di Gomorra e da Antonio Fiorillo come fratellino del boss, hanno tutti i loro momenti.

caccia al tesoro dei vanzina

E, comunque, a parte qualche battuta un po' sprecata, qualche citazione troppo antica, quella su Aurelio Fierro e "Guaglione", altre un po' buttate vie, penso al sogno di Salemme di fare il tappeto rosso di Cannes come protagonista di un film di Sorrentino, alla fine di fronte a questo cinema ci troviamo a casa. Si indaga invece su un delitto in una chiusissima comunità chassidica newyorkese nel raro e notevole “Una estranea fra noi” del grande Sidney Lumet con Melanie Griffith, Eric Thal, Mia Sara.

una stagione da ricordare

Non è male neanche il vecchiotto “After the Sunset” (2004) film di ladri internazionali belli e eleganti con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris e Chris Penn, canale 20 alle 21, 05. Che bel cast però… Su Rai Movie alle 21, 10 una commedia su una squadra di pallavoliste capitanate da William Hurt, "Una stagione da ricordare” di Sean McNamara con Helen Hunt, Tiera Skovbye. Mai visto.

il concerto 3

Piacque molto al pubblico delle sale d’essai “Il concerto” del rumeno Radu Mihaileanu con l’ottimo Aleksei Guskov, Melanie Laurent, Miou-Miou, Jacqueline Bisset, Rai Storia alle 21, 10. La storia vede Guskov, un tempo direttore d’orchestra del Bolshoi che ha scontato la sua ferma posizione di opporsi all’ordine di licenziare i musicisti ebrei che, venticinque anni dopo, potrà vendicarsi mettendo in piedi la sua vecchia orchestra e facendola esibire a Parigi al Teatro Chatelet al posto della vera orchestra del Bolshoi.

l’altra donna del re

Su La5 alle 21, 10 avete Natalia Portman e Scarlett Johansson come le sorelle Bolena che si contendono i favori di Enrico VIII, il bono Eric Bana, in “L’altra donna del re” di Justin Chadwick. Ci sono anche Jim Sturgess, Kristin Scott Thomas, Eddie Redmayne e Benedict Cumberbatch. “Scuola di polizia 2. Prima missione” di Jerry Paris con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, canale 27 alle 21, 10, è il tipico sequel che nasce già debole rispetto al successo del primo film.

romina power nuda in justine ovvero le disavventure della virtu 3 1301046

In seconda serata abbiamo “Yesterday – Vacanze al mare” diretto Claudio Risi nel 1985 con Jerry Calà, Marina Suma, Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi, Cine 34 alle 22, 50, che non passa da tanto. Su Rai Movie alle 22, 55 “American Ultra” di Nima Nourizadeh con Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, John Leguizamo, dove i due giovani protagonisti fanno gli agenti segreti dormienti della Cia. Tra le tante repliche della seconda serata spunta il favoloso “Justine ovvero le disavventure della virtù”, dove Jesus Franco nel 1969 tratta addirittura un testo di Sade, Cielo alle 23, 15.

face:off 6

La sua Justine è una giovanissima Romina Power pre-albano, e De Sade è Jack Palance, mentre trionfano bellezze del tempo come Sylva Koscina e Rosalba Neri. Certo, la copia integrale è un’altra cosa. Franco non amava affatto Romina Power, che era stata imposta dalla produzione. Su Rete 4 alle 23, 35 un altro capolavoro di Alfred Hitchcock, “L’uomo che sapeva troppo” con James Stewart, Doris Day, Daniel Gelin.

face:off 7

Nella notte vedo il miglior action girato da John Woo in America, “Face/Off” con John Travolta e Nicolas Cage, Rai4 alle 00, 40, il bellissimo documentario di Martin Scorsese su una tournée dei Rolling Stones, “Shine a Light”, La7D alle 00, 50. In quanto a rarità segnalo il film di propaganda bellica “I figli di Hitler” diretto nel 1943 da Edward Dmytryk con H.B.Warner, Tim Holt, Otto Kruger, Rai Tre all’1, 50, seguito alle 3, 25 da “Tragico oriente", sempre di Dmytryk con Tom Neal, Margo, J. Carrol Naish.

mare nero

Su Rete 4 alle 2, 15 trovate “La famiglia Passaguai fa fortuna” di e con Aldo Fabrizi, Macario, Giovanna Ralli, Luigi Pavese. Non era male “Mare nero”, thriller di Roberta Torre co Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis, Massimo Popolizio, Rai Movie alle 2, 25. Chiudo con un vecchio film di Paul Schrader su Iris alle 3, 10, “Tuta blu” con Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto. Mai visto, ahimé.

