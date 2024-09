IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? VI PROPONGO LA COMMEDIA SUL TRAFFICO DI ARMI IN IRAQ “TRAFFICANTI”, MA PASSA ANCHE IL SEMPRE DIVERTENTE “FULL MONTY”. ANDREBBE VISTO ANCHE “IN FONDO AL CUORE” DRAMMONE FAMILIARE CON BAMBINO RAPITO DA PICCOLO CHE SCOPRE LA SUA VERA FAMIGLIA - IN SECONDA SERATA, PER FESTEGGIARE LA RIAPERTURA DEL BAR DELLA PACE, LUOGO DI CULTO DELLA ROMA TRASGRESSIVA ANNI 80, TORNANO IN TV SIA “AMAMI”, SORTA DI BIOPIC IN VITA DI MOANA POZZI, SIA IL SUPERIORE “ECSTASY”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

TRAFFICANTI

Che vediamo stasera? Intanto vi propongo la commedia sul traffico di armi in Iraq “Trafficanti” diretta nel 2016 dal Todd Phillips di “Una notte da leoni” e “Joker” con Miles Teller, Jonah Hill, Ana de Armas, Bradley Cooper, Kevin Pollak, JB Blanc, Canale 20 alle 21, 05. Leggo che Jonah Hill è fenomenale.

I POMPIERI

Sarà sempre meglio della ennesima replica di “I pompieri” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Cine 34 alle 21. Su Rai Movie alle 21, 10 avete la commedia francese inclusivo con ragazzo malato e giovane fannullone che scopre di poter essere utile alla società “Volami via” di Christophe Barratier con Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou Noah, Ornella Fleury, Marie-Sohna Conde.

full monty

Su Canale 27 alle 21, 10 vedo che passa il sempre divertente “Full Monty” di Peter Cattaneo con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy, Paul Barber, con un gruppo di operai in crisi che mette in piedi un numero di spogliarello maschile per signore. Fu un grande successo. Parliamo di immigrazione, tema caldo anche del dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris con “Saint Judy” di Sean Hanish con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Common, Alfred Molina, Alfre Woodard, Peter Krause, biopic dedicato all’avvocato Judy Wood che lottà per la nuova legge sull’immigrazione negli Stati Uniti.

DUNKIRK

Torna “Dunkirk” di Christopher Nolan con Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D'Arcy e Barry Keoghan su Iris alle 21, 10. Non ho mai visto “In fondo al cuore” drammone familiare con bambino rapito da piccolo che scopre la sua vera famiglia diretto da Ulu Grosbard con Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Whoopi Goldberg, Jonathan Jackson, Cory Buck, Tv2000 alle 21, 20.

michelle pfeiffer in fondo al cuore

Un film però che andrebbe visto. Per Michelle Pfeiffer, per lo scomparso Treat Williams, bravo attore, per Ulu Grosbard, un regista di teatro e di cinema sempre serio e preciso, qui al suo ultimo titolo. Rai4 alle 21, 20 propone l’horror psicologico australiano “Sweet River”, diretto da Justin McMillan con Lisa Kay, Eddie Baroo, Chris Haywood, Charlotte Stent, Martin Sacks, Geneviève Lemon.

total recall

Per fortuna torna a rallegrare le nostre serata il favoloso “Atto di forza” o “Total Recall”, fantascientifico diretto da Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, una giovane e bellissima Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside, Cielo alle 21, 20.

Passiamo alla seconda serata col film per vecchietti arzilli “Queen Bees”, commedia di tre anni fa ambientata in una casa di riposa diretta da Michael Lembeck con Ellen Burstyn, James Caan, Ann-Margret, Jane Curtin, Loretta Devine, Christopher Lloyd. Purtroppo James Caan ce lo siamo perso…

moana pozzi amami.

Uno dei titoli più appetibili della serata è “Speak No Evil”, cioè l’ottimo horror originale danese, dal titolo “Gæsterne”, diretto da Christian Tafdrup e interpretato da Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt, che è stato appena remakkato dagli inglesi e trovate in sala con lo stesso titolo, ma con James McAvoy protagonista.

rocco siffredi moana pozzi ecstasy

Riapre a Roma il Bar della Pace, luogo di culto della Roma trasgressiva anni 80 e tornano in tv sia “Amami”, sorta di biopic in vita di Moana Pozzi diretto da Bruno Colella, con Nadia Rinaldi, Tony Esposito, Victor Cavallo, Novello Novelli, Flavio Bucci, Massimo Ceccherini, Cine 34 alle 23, 25, sia il superiore “Ecstasy”, diretto da Luca Ronchi con Moana Pozzi, Carrie Janisse, Virna Anderson, Rocco Siffredi, Elisabetta Lupetti, Cielo alle 23, 30.

AAA genero cercasi

Su Iris alle 23, 25 passa il biopic “Tolkien” di Dome Karukoski con Nicholas Hoult, Lily Collins, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney. Così così. Italia 1 alle 23, 50 propone “Una fidanzata per papà" di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Martina Pinto. Magari è meglio la commedia francese “AAA genero cercasi” di François Desagnat con Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock, Zabou Breitman.

il favoloso mondo di amelie

La7 alle 0, 25 propone il ritorno di “Il favoloso mondo di Amélie" di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Dominique Pinon, Serge Merlin. Leggo che è il secondo film francese (dietro “Quasi amici”) più visto nel mondo con 170 milioni di dollari di incasso, visto da 23 milioni di spettatori. Su Rai Tre alle 0, 40 avete “Stringimi forte”, il secondo film diretto da Mathieu Amalric con Vicky Krieps, Arieh Worthalter, drammone che si apre con una giovane madre che lascia casa e figlio. Ma perché lo ha fatto si capirà solo dopo.

moana pozzi gioco di seduzione

Rai4 alle 0, 50 propone l’horror nordico “The Innocents" di Eskil Vogt con Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth Asheim. Gli horror nordici vanno forte. Si sa. Cielo alle 0, 50 continua la nottata Moana con il mezzo porno “Gioco di seduzione” di Andrea Bianchi con Moana Pozzi, Marina Hedman, Françoise Perrot, Carmine Zarillo, Battista Fiore.

paolo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 1

Cine 34 all’1, 15 cala la bomba comica “Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento” di Nando Cicero con Alvaro Vitali in doppio ruolo, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Franca Valeri, stracultissimo canto del cigno di tutta la commedia sexy. Iris all’1, 40 passa il durissimo “L’assassino di pietra” diretto da Michael Winner, sceneggiato da Gerald Wilson e tratto dal romanzo inglese "A Complete State of Death" di John Gardner, con Charles Bronson come il poliziotto Lou Torrey, Martin Balsam, David Sheiner, Norman Fell, Jack Colvin, Paul Koslo.

l assassino di pietra 1

Ambientato tra Los Angeles e New York. Occhio alla comune monastica hippy di Carmel in California chiamata "Ashram of the Circulating Light". Per Roger Ebert era “probabilmente il migliore dei police-movie violenti post 'Dirty Harry'" e"Digital Retribution". Winner lo girò prima di “Il giustiziere della notte”, che ebbe più fortuna ma era ugualmente violento. La chiudo qui.

stringimi forte l assassino di pietra 2 l assassino di pietra 3 l assassino di pietra 4 paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento 1 paulo roberto cotechino, centravanti di sfondamento 7 the innocents volami via 5 stringimi forte stringimi forte il favoloso mondo di amelie il favoloso mondo di amelie tolkien volami via 4 moana pozzi amami. nadia rinaldi moana pozzi amami. tom wilkinson full monty dunkirk DUNKIRK queen bees – emozioni senza eta 3 queen bees – emozioni senza eta 6 queen bees – emozioni senza eta 4 queen bees – emozioni senza eta 1 queen bees – emozioni senza eta 5 DUNKIRK volami via 7