Marco Giusti per Dagospia

the godfather coda the death of michael corleone 3

Capita anche a voi di vedere vecchi film già visti (vecchi… diciamo di un paio d’anni fa…) ma di accorgersene solo a metà. A volte temo che non ce ne accorgiamo nemmeno. Non so quindi se sia una buona idea vedere o rivedere su Sky la versione del “Padrino III” che Francis Coppola ha rimontato come “The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone”.

A me piacque molto anche allora, contro il parere di tutti. E poi, non scherziamo, c’era Eli Wallach, anche se mancava incredibilmente Robert Duvall per problemi di soldi. “E’ un po’ meglio adesso”, scrive infamissimo il critico del “Chicago Tribune”. La vedrò, la vedrò.

il giardino segreto di marc munden 2

Su Sky, vedo, c’è pure una nuova edizione de “Il giardino segreto” diretta da tal Marc Munden con Colin Firth, Jessica Walters e Dixie Egerickx. Così così leggo. Decisamente buono è invece “A proposito di Rose” di Tom Harper con la bravissima Jessie Buckley che stiamo aprezzando in “Fargo IV” come cantante scozzese che sogna di andare a Nashville.

vinyl 3

Ma vedo che su Sky hanno ritirato anche una delle mie serie preferite, “Vinyl”, ideata da Martin Scorsese e Mick Jagger con uno strepitoso e pipatissimo Bobby Cannavale. Fu un disastro, ma è di culto assoluto. Imperdibile.

la suonata a kreutzer di eric rohmer

Se avete voglia di un po’ di cineclub vedo che su Mubi hanno appena tirato fuori “La suonata a Kreutzer”, vecchio eroico film di Eric Rohmer prodotto da Jean-Luc Godard con cammei di François Truffaut e Claude Chabrol e il notevole “Le invasioni barbariche” del canadese Denys Arcand, che piacque molto al pubblico chic italiano nel 2001 tanto che diventò un programma televisivo condotto da Daria Bignardi. Sembra passato davvero un secolo.

le invasioni barbariche 1

Stasera in chiaro vedo che torna la coppia Celentano-Muti in uno dei loro cavalli di battaglia, “Innamorato pazzo”, diretto dalla coppia Castellano e Pipolo, Cine 34 alle 21. Ci sono tutti i nostri idoli: Dino Cassio e Gerry Bruno dei Brutos, Jimmy il fenomeno, lo svitatissimo messinese Tony Morgan, il pelatone Raf Di Sipio amico di Adriano, oltre a Adolfo Celi, Franco Diogene e a Tiberio Murgia.

ornella muti innamorato pazzo

Terribile anche allora, ma adorabile perché proprio buttato via con i due protagonisti che neanche recitano, ma sembrano proprio vivere la loro storia d’amore. Qualche battuta buona c’è, tipo "Cosa fa un uccello di 30 kg appollaiato su un ramo?".

Attenti che sembra sia proprio bruttissimo il film di guerra sull’Afghanistan con Diane Kruger e Dijimon Hounsou “Special Forces”: liberate gli ostaggi” di Stéphane Rybojad, Iris alle 21.

the circle 2

Decisamente meglio il postatomico di Craig Zobel “Sopravvissuti” con il bel minatore Chris Pine e lo scienziato Chiwitel Ejonor che si battono per l’ultima donna rimasta sulla terra, la strafiga Margot Robbie. Lo fanno si canale 20 alle 21, 05.

E’ invece terribile, una vera palla, “The Circle” di James Ponsoldt, malgrado il soggetto di Dave Eggers e un cast che va da Emma Watson a Tom Hanks a John Boyega, Rai Movie 21, 10. E’ quasi impossibile mettere in scena storie legate a Internet e al dominio del web. Andate sul sicuro, ma lo sapete, con “Sicario” di Denis Villeneuve, Rai 4 alle 21, 20, ma anche con “Harry Potter e l’ordine della fenice” di David Yates, Canale 5 alle 21, 20.

avere vent'anni

Mi piace anche il commovente “Wonder” di Stephen Chbosky, Rai Uno, con Jacob Tremblay come bambino dal viso deforme figlio di Julia Roberts e Owen Wilson.

Nella notte vi rifate un po’ con la coppia Guida-Carati nel favoloso “Avere vent’anni” di Fernando Di Leo, Cielo 23, 30, e con il raro thriller “L’occhio dietro la parete” di Giuliano petrelli con Fernando Rey, John Phillip Law e Olga Bisera, Cine 34 allì1, 05. Attenti che si Cine 34 alle 2, 40 parte un raro 007 di Umberto Lenzi, “A 0008 operazione sterminio” con Alberto Lupo e Ingrid Schoeller.

