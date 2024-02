IL DIVANO DEI GIUSTI - SE NON USCITE PER SAN VALENTINO, QUALCOSA IN CHIARO IN TV TROVATE. CI SAREBBE UN CLASSICO DEL FILM ROMANTICO, “IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIOR AMICO” SU TV8. SU CANALE 27 PASSA IL DIVERTENTE “LA FAMIGLIA ADDAMS” MENTRE RAI MOVIE PRESENTA L’OTTIMO FILM “GLORIA BELL” – IN SECONDA SERATA SU LA7D PASSA “SWIMMING POOL” CON LUDIVINE SAGNIER CHE DICE DI ESSERSI VERGOGNATA MOLTO A RIVEDERSI SEMPRE NUDA - MA IL VERO FILM PER SAN VALENTINO LO TROVATE SU RAI MOVIE, CIOÈ IL LANGUIDO, SUPERBO, ELEGANTISSIMO “IN THE MOOD FOR LOVE”… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

charlotte ramplint ludivine sagnier swimming pool

Se non uscite per San Valentino, se rimanete a casa, qualcosa in chiaro in tv trovate. Non molto però. Ci sarebbe un classico del film romantico, “Il matrimonio del mio miglior amico” diretto nel 1997 dall’australiano P.J. Hogan con Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett, Dermot Mulroney, Tv8 alle 21, 30. Leggo che nel ruolo di Julianne, affidato poi a Julia Roberts, avrebbe dovuto esserci Sarah Jessica Parker, che però stava girando “Sex and the City”.

il matrimonio del mio migliore amico

Nel ruolo di Michael, affidato poi a Dermot Molroney, P.J.Hogan avrebbe voluto Russell Crowe. Sempre sul sentimentale siamo con “Piccolo grande amore” diretto da Carlo Vanzina con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, David Warner, Susannah York. Iris alle 2 risponde con “Debito di sangue” di e con Clint Eastwood e con Wanda De Jesus, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Tina Lifford. Andrebbe rivisto il grande film rivoluzionario tratto dal fumetto di Alan Moore, “V per Vendetta” diretto da James McTeigue, ma prodotto e scritto dai fratelli Wachowsky con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith.

debito di sangue

Come protagonista mascherato gira per quattro settimane James Purefoy, lo stesso attore di Solomon Kane, ma viene poi sostituito da Hugo Weaving, che fornirà anche la voce al personaggio, modellata su quella di primo ministro inglese Harold Wilson. Il pubblico, ammise il regista, non si sarebbe accorto mai dei due attori diversi dietra la maschera. Verissimo. Alan Moore non era molto d’accordo sul messaggio finale del film. Lui puntava all’anarchia contro il fascismo, non alla libertà. E i suoi personaggi si muovevano nell’America capitalistica.

swimming pool remake by ozon 1

Su Canale 27 alle 21, 10 passa il divertente “La famiglia Addams” di Barry Sonnenfeld, già direttore della fotografia per Sam Raimi, con Anjelica Huston come Morticia, Raul Julia come Gomez, Christopher Lloyd come Zio Fester, Christina Ricci come Mercoledì, Carel Struycken, remake cinematografico della celebre serie tv tratta dai fumetti. Cast assolutamente perfetto. Anjelica Huston dice che per il suo personaggio non si ispirò alla Morticia della tv, ma alla zia e alla cugina di Jacqueline Kennedy, veri personaggi da horror, Edith Bouvier Beale detta 'Big Edie' e Edith Bouvier Beale detta 'Little Edie'. Il regista originale del film doveva essere Tim Burton, che scrisse parte della sceneggiatura con Caroline Thompson e Larry Wilson.

Quando Sonnenefeld subentrò, dovette anche far gran parte della fotografia, visto che Owen Roizman se ne andò dopo un mese e il suo sostituto si ammalò di sinusite. Rai Movie alle 21, 10 presenta un ottimo film, “Gloria Bell”, diretto dal premiatissimo regista cileno Sebastián Lelio con Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett, forse più adatto all’8 marzo che a San Valentino. Remake del suo film cileno, qui Lelio sostituisce con una strepitosa Julianne Moore la pur bravissima Paulina Garcia nel ruolo di Gloria, e con un misuratissimo John Turturro il più vecchiotto Sergio Hernandez.

v per vendetta

Ma non è solo un remake americano riuscito di un grande film da festival, ha qualcosa in più e di più personale. Spostando l’azione da Santiago a Los Angeles e inserendo la storia di Gloria in un contesto urbano così particolare e spersonalizzante, ne fa un’eroina di tutti i giorni in cerca di un po’ d’amore. Separata da tempo, con due figli non proprio centrati, il maschio, Michael Cera, vive solo col figlioletto e non sa bene dove sia finita sua moglie, la femmina, invece, è incinta di un surfista svedese in giro per il mondo in cerca di onde giganti, Gloria passa la sua vita tra un lavoro monotono, è assicuratrice, i viaggi in auto, dove ascolta le sue canzoni preferite, e le serate dove cerca di incontrare dei maschi della sua età.

charlotte rampling swimming pool

Quando pensa di averne trovato uno decente, certo Arnold, John Turturro, crede di essere pronta a tutto per lui. Si fa anche una ceretta molto profonda. Ma Arnold è problematico, ex-militare, separato da troppo poco tempo, con due figlie rompicojoni, un assurdo lavoro in un parco di divertimenti per fan delle armi. Come finirà? Diciamo subito che Julianne Moore e John Turturro capiscono perfettamente il tipo di recitazione naturalistico che vuole da loro Sebastian Lelio, autore di successi come Una donna fantastica e Disobedience, e è un piacere vederli assieme sia quando chiacchierano sia quando fanno l’amore.

la famiglia addams

E Juliane Moore si mostra nuda con grande naturalezza. Sia a letto con Turturro sia sempre a letto che con un gatto senza pelo in una delle immagini più divertenti e intelligenti del film. Su Cielo alle 21, 15 passa il fantascientifico portasfiga “21 – 12 – 2012 La profezia dei Maya” diretto da Jason Bourque con A.J. Buckley, Jewel Staite, Alan Dale, Bruce Ramsay, Rick Ravanello, Gordon Tootoosis. Italia 20 alle 21, 20 presenta invece l’action prodotto da Luc Besson “Io vi troverò”, diretto in quel di Parigio da Pierre Morel con Liam Neeson ex agente segreto che cerca di ritrovared la figlia rapita, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy.

Su Canale Nove alle 21, 25 ci sarebbe il super-action “Solomon Kane” diretto da Michael J. Bassett, tratto dal romanzo di Robert E. Howard (“Conan il barbaro”) con James Purefoy, Max Von Sydow, Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, Patrick Hurd-Wood, dove un tizio nerovestito alla Django, che ha già l’anima all’inferno, decide di combatte il male nel 17° secolo. Doveva essere il primo episodio di una trilogia che non verrà mai girata.

swimming pool remake by ozon

Passiamo alla seconda serata tra molte repliche con il sempre emozionante “Mission: Impossible” di Brian De Palma con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave. Nel mio ricordo è un film perfetto. Non solo. Ricostruì tutto un tipo di cinema che è andato avanti per vent’anni. Su La7D alle 23, 30 passa una sorta di riscrittura de “La piscina” di Jacques Deray girato da François Ozon, “Swimming Pool” con Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance, Marc Fayolle, Jean-Marie Lamour. Ludivine Sagnier dice di essersi vergognata molto a rivedersi sia nel film, sempre nuda, che su ogni autobus mezza nuda.

gloria bell 3

Il vero film per San Valentino lo trovate su Rai Movie alle 23, 20, cioè il languido, superbo, elegantissimo “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai con Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Lai Chen, Rebecca Pan, Paulyn Sun. Visto e rivisto, ma sempre perfetto. Su Cine 34 alle 0, 10 trovate “Questo piccolo grande amore”, il film del San Valentino del 2005 diretto da Riccardo Donna, prodotto da Giannandrea Pecorelli e Matteo Levi con Emanuele Bosi, Mary Petruolo, Daniela Giordano, Mariella Valentini, Federico Galante, sorta di musicarello ispirato ai testi di Baglioni, ambientato nella Roma del 1971, ma con le bandiere rosse scomparse.

swimming pool remake by ozon2

Uscito in 500 sale, mischiando il filone giovanile alla “Notte prima degli esami” con il musicarello più puro, osava momenti colorati tra "Yuppi Du" e "Across the Universe". Il tutto, ovviamente, mediato dal Baglioni touch di allora, che ben conosciamo, e anche dal Baglioni rivisto dalla tv di Fabio Fazio ("Anima mia"), che conosciamo anche meglio. Visto come cinica operazione produttiva, il film andava dritto al suo scopo, anche con una certa eleganza da solida fiction Rai, pur se targato Medusa (ma Donna, Pecorelli e Levi sono vecchie volpi della fiction Rai). Così faceva piangere le ragazzine più romantiche per la storia d’amore tra la pariola Giulia, una Mary Petruolo (in realtà si chiama Maria Palma, nata a Caserta) cresciuta dentro le fiction tv con grandi occhioni e grandi riccioli, e lo pseudo borgataro Andrea, un Emanuel Bosi caruccio, che cerca di uscire da Centocelle e diventare architetto.

gloria bell 1

Mai più rivisto. Su Rai Movie all’1, 05 la commedia gaia “Sposami, stupido” di Tarek Boudali con Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne, Julien Arruti, Charlotte Gabris. Più raro lo spaghetti western prodotto da Felice Zappulla e diretto da Luigi Capuano “Sangue chiama sangue” con Stephen Forsyth, Fernando Sancho, Germán Cobos, Antonella Judica, 7Gold all’1, 30. Claudio Lo Cascio detto Jimmy, grande amico di Sergio Leone, ricorda che entrò nel film grazie a una cena alla Taverna Margutta.

in the mood for love 2

“Lì venivano tutti, da Maurizio Arena ai capogruppi, insomma quelli che facevano il cinema. Una volta venne anche Fernando Sancho, che era il nostro Wallace Beery, e così ho fatto il film con lui. Il regista, Luigi Capuano, era chiamato il Comandante, non so perché, aveva pure una bella tenuta nelle campagne romane.” Jimmy ebbe due ruoli, un tizio che spara da un albero a testa in giù e uno vestito di bianco dentro un saloon che fa un’acrobazia. Per il primo ruolo ebbe come maestro d’armi Franco Fantasia, per il secondo ebbe come coreografo Tito Leduc, poi noto in tv come una delle Sorelle Bandiera.

gloria bell 2

“La rivincita delle sfigate” è un film ambientato in un college femminile diretto da Olivia Wilde con Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Will Forte, Rai Movie alle 2, 40, dove le due protagoniste cercano di passare una notte di follia dopo quattro anni passati a studiare. Chiuderei con “La legge violenta della squadra anticrimine” di Stelvio Massi con Joh Saxon, Lee J. Cobb, Renzo Palmer e Rosanna Fratello, Rete 4 alle 3.

in the mood for love 1

gloria bell 5 gloria bell 4